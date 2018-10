Theo Francken (N-VA): 'Ik haal de meeste voorkeurstemmen ooit in Lubbeek'

Met 10 op de 13 stembureaus geteld, komt N-VA uit op bijna 35 procent. 'We gaan er 10 procent op vooruit. Dat is een fantastische score. Ik ben zeker tevreden', aldus Francken op VRT.

Terwijls de N-VA in Lubbeek van een kwart van de stemmen in 2012 tot ruim een derde van de stemmen springt in 2018, boekt zowel de CD&V als Open VLD verlies.

'We zijn lang geleden begonnen met 0 procent, dan 5, 25 en nu 30 procent, het gaat alleen maar omhoog. Bovendien haal ik de meeste voorkeurstemmen ooit in Lubbeek', verduidelijkt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken.

Volgens Francken doet zijn partij het erg goed op verschillende plaatsen in Vlaanderen zoals Hasselt, Genk, Aalst en Sint-Niklaas. Op andere plaatsen zijn de resultaten soms minder, maar dat is volgens Francken voer voor analyses.

Heeft hij zelf geen spijt dat hij niet verhuisd is naar Leuven? 'Neen. Lorin (Parys, red.) heeft het daar fantastisch gedaan', aldus Francken, die herhaalde dat hij enkel titelvoerend burgemeester blijft in Lubbeek. Hij blijft dus, zoals aangekondigd, gewoon in de federale regering zitten.