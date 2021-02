'In 2024 moeten er een groot akkoord komen. Dat is nodig om de stap naar het confederalisme te zetten.' Dat heeft N-VA-Kamerlid Theo Francken woensdag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Ook na de verkiezingen van 2019 droomde de N-VA luidop van een groot akkoord met de PS. Volgens N-VA-Kamerlid Theo Francken was dat akkoord ook mogelijk, maar heeft 'Open Vld daar toen anders over geoordeeld'.

'We hebben vorige zomer een grote kans gemist', aldus Francken. Maar na de volgende verkiezingen van 2024 moet dat 'groot akkoord' er wél komen. Dat akkoord is volgens Francken 'nodig om dat stap naar confederalisme te zetten'.

De vraag is of N-VA naar die verkiezingen zal trekken met een nieuwe voorzitter. Huidig voorzitter Bart De Wever is bezig aan zijn zesde termijn als partijleider. Dat mandaat loopt in 2023 af, maar onder meer ondervoorzitter Lorin Parys liet al verstaan dat hij hoopt dat De Wever 'niet 1 jaar voor de verkiezingen de fakkel doorgeeft'.

Ook volgens Francken is De Wever 'de geknipte persoon' om in 2024 dat 'groot akkoord' te sluiten. 'Hij is de knapste kop van deze generatie politici', aldus De Wever.

