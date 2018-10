Theo Francken: 'Groen is een ongelooflijk arrogante partij'

Francken werd in De Ochtend op Radio 1 gevraagd naar het nieuwe bestuursakkoord voor de provincie Vlaams-Brabant dat hij op Twitter had bekendgemaakt. 'We gaan Zweeds, Vlaams, groen en ondernemend! En er zit muziek in', had hij geschreven. De samenwerking van N-VA, CD&V en Open VLD wordt om 11.15 uur officieel bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Met de partij Groen wordt dus niet samengewerkt en daar is Francken niet rouwig om. 'Groen is te arrogant, die partij is ongelooflijk arrogant', zei hij. 'Ze denkt dat ze onoverwinnelijk is, maar moet zien dat ze de boemerang niet in haar gezicht krijgt.' Francken is blij dat de groenen 'eindelijk eens met de realiteit worden geconfronteerd'.

Hij verwees daarbij naar de resoluties die Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad had ingediend. Van Besien wilde testen of de verschillende fracties - en dan met name de N-VA - de komende zes jaar effectief werk willen maken van een autoluwe binnenstad en betaalbaar wonen, maar zijn twee resoluties werden weggestemd. 'Groen is in Antwerpen afgegaan als een paar schooljongens', zegt Francken daarover.

De forse taal van Francken aan het adres van Groen lijkt in contrast te staan met het pleidooi van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever voor verzoening. 'Wij kunnen zo niet verder tegen links. Ik word zo moe van die oorlog elke dag. Eigenlijk zouden wij dat nu moeten overstijgen', zei hij op verkiezingszondag, toen de Antwerpse resultaten binenliepen. 'Dit is een historische kans om de stad in de plooi te leggen en een soort nationale verzoening te prediken.'