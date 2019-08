N-VA-kopstuk Theo Francken heeft de PS zondag opnieuw opgeroepen om, in het kader van de federaleregeringsvorming, het gesprek met zijn partij aan te gaan. 'Elio Di Rupo en Bart De Wever zijn verstandige mannen. Als je hen samen in een kamer zet, dan zullen daar dingen uitkomen', zei hij zondag in VTM NIEUWS.

Het is niet de eerste keer dat de N-VA de PS oproept om rond de tafel te gaan zitten. 'In tachtig dagen is er nog geen gesprek geweest', zei Francken. 'Ik blijf erbij dat Elio Di Rupo, die premier is geweest, een verstandig man is. Bart De Wever is ook een bijzonder verstandig man. Als je hen samen in een kamer zet, en je steekt daar veel tijd en energie in, dan zullen daar dingen uitkomen.'

Francken stelt vast dat op basis van de verkiezingsuitslag de Franstalige socialisten 'quasi incontournable' zijn. 'Wat moet je dan doen? Op zijn minst het gesprek aangaan. Ik denk niet dat er ooit al iets is opgelost - niet op de werkvloer, niet in een relatie, maar ook niet in de politiek - als je niet met elkaar praat. Praten is een noodzaak. Dus, PS: neem dat gesprek op en kom eindelijk met de N-VA praten', leek Francken zich rechtstreeks tot de grootste Franstalige partij te richten.