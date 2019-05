Theatermaker Wannes Gyselinck: 'We brengen een parabel die rakelings langs de actualiteit scheert'

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Wannes Gyselinck maakt met Hof van Eede een voorstelling over het verlangen naar een hut in het woud. De première van The Big Drop-Out is voor september, de try-outs kunt u deze week meemaken.

'We try-outen omdat we het heilzaam vinden om een stuk te laten rijpen.' © Alexia Leysen