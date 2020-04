Pascale Platel is theatermaker en auteur. Tijdens de coronacrisis leest ze voor op Facebook en werkt ze aan een nieuw boek. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 34 minuten en 1 seconde nodig.

Hoe gaat het met u?

...

Hoe gaat het met u? Goed, gezien de omstandigheden. Ik doe van alles en tegelijk niets. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met mijn lief. Maakt het coronavirus u bang?Af en toe word ik overspoeld door angst, omdat deze crisis zo onvoorspelbaar en dreigend is. Maar zolang ik in mijn bubbel van schrijven, wandelen en genieten blijf, kan ik dat gevoel vrij goed uitschakelen. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden?Ik heb het gevraagd aan een paar oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt en zij vinden van niet. Kent u iemand die besmet is met het virus?Nee, niet persoonlijk. Of toch niemand die de officiële diagnose heeft gekregen. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis?Mijn zoon gaat er heel relaxed mee om. Hij zit in zijn laatste jaar rechten en werkt bijna constant aan zijn thesis. Gelukkig zit hij samen met zijn lief op kot. We sturen elkaar elke dag een foto van ons eten: een grappige manier om in contact te blijven. Doet u iets bijzonders voor uw buren?We ontvangen pakjes voor elkaar en zetten die voor de deur. Maar het zijn dan ook twee jonge, gezonde koppels. Welke tv-series raadt u aan om de dag door te komen?Op Netflix heb ik genoten van Unorthodox, over een vrouw die ontsnapt uit haar joods-orthodoxe familie, en van Tiger King, over een hilarisch maar verontrustend personage dat een wildpark uitbaat. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden?Onlangs kreeg ik The boy, the mole, the fox and the horse van Charlie Mackesy. Een prachtig getekend en geschreven boekje over vriendschap en liefde. En ik leg nu de laatste hand aan een boek dat mijn lief en ik samen gemaakt hebben, vol foto's en verhalen die te maken hebben met mijn lichaam. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden?Ik ben zot van podcasts, dus het zijn er te veel om op te noemen. The Moth, Modern Love, Believed, ... En eentje van dichter bij huis: Radio Begijnenstraat, vanuit de gevangenis van Antwerpen. Bij momenten hilarisch en heel vaak poëtisch. Hoe bent u van plan fit te blijven?Mijn lief en ik gaan elke ochtend een uur wandelen, we wonen vlak bij de Gentse Blaarmeersen. Daar is een berg die we telkens beklimmen en ik begin al vooruitgang te voelen. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen?Vroeger speelde ik vaak Monopoly. Ik wilde altijd winnen, maar belandde steevast in de gevangenis zonder geld. Maar ik heb lessen getrokken uit het verleden en speel nu alleen nog Solitaire. Durft u nog te kussen?Ik merk toch een zekere kusvrees. Mijn lief gaat elke dag op bezoek bij zijn kinderen - op een afstandje - en doet ook de boodschappen. Hoewel we constant samen zijn en het dus weinig uitmaakt, aarzel ik toch om hem te kussen. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger?Ik heb geen huisdier. Hoe houdt u contact met uw ouders?Ze zijn allebei overleden. Mijn moeder kreeg in november euthanasie en ik ben opgelucht dat ze deze crisis niet meer hoeft mee te maken.Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis?Nee. Ik zou wellicht een verliezer zijn, zoals bij Monopoly. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is?Mijn geliefden eens goed vastpakken. Optreden. En samen met mijn lief naar mooie plekken rijden, in het wilde weg. Boezemt de toekomst u angst in?Soms wel. Maar gelukkig slaap ik goed en diep. Heeft deze crisis ook mooie kanten?Naast het hartverscheurende leed, voel ik ook veel dankbaarheid. Ons land pakt deze crisis goed aan en doordat het leven verstilt en vertraagt, leer ik de mensen rondom me beter kennen. Zoals mijn oude tante die in een rusthuis woont en met wie ik nu elke dag bel.