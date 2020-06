De consultaties in de huisartsenpraktijken vielen tijdens de coronacrisis met 62 procent terug, maar dankzij de raadplegingen op afstand (via telefoon of videochat) daalden de contacten met huisartsen met slechts 26 procent in totaal.

Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten (socmut) die donderdag werd bekendgemaakt.

Tussen 14 maart en 5 mei 2020 werd aan de Belgische bevolking een 'lockdown' opgelegd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Voor de gezondheidszorg werd de richtlijn gegeven om niet-spoedeisende medische handelingen uit te stellen, terwijl de continuïteit van essentiële patiëntenzorg moest worden gewaarborgd. Om de zorgverleners in staat te stellen deze continuïteit van de zorg te waarborgen werden raadplegingen op afstand (via telefoon of videochat) ingevoerd. Deze raadplegingen werden volledig terugbetaald.

Deze raadplegingen 'op afstand' bij huisartsen zijn dus massaal gebruikt. In de periode van 14 maart tot 25 april 2020 hadden de leden van dat ziekenfonds 485.727 keer per telefoon of via videoconferentie contact met hun huisarts. Deze raadplegingen compenseerden deels het verlies aan fysieke contacten: die vielen met 62 procent terug, maar dankzij de raadplegingen op afstand daalden de contacten met huisartsen met slechts 26 procent in totaal.

'Bij kwetsbare groepen zien we wel dat de toegang tot de huisarts méér daalde, wat de vrees doet toenemen dat de coronacrisis de gezondheidsongelijkheid heeft doen toenemen', besluit het socialistische ziekenfonds in een persbericht.

