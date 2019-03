'Terugkommoment maakt van nieuwe autobestuurders betere chauffeurs'

Wie na 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs B heeft aangevraagd, of dit na deze datum heeft ingeruild tegen een ander model, is sinds 1 januari 2019 wettelijk verplicht om het zogeheten terugkommoment te volgen. Dat moet gebeuren binnen een periode van zes tot negen maanden na het afhalen van het definitief rijbewijs. Hoe sneller een nieuwe autobestuurder zich hiervoor inschrijft, hoe sneller hij of zij aan de beurt komt én een betere chauffeur wordt.