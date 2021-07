De reizigers die terugkeren uit een rode zone en in Brussel getest worden zorgen voor een hoger wordende positiviteitsgraad in het Brussels Gewest. Dagelijks worden 9.800 personen getest in de hoofdstad en twee derde daarvan zijn mensen die op vakantie vertrekken of uit vakantie terugkeren

.

De incidentiegraad over 14 dagen bedraagt in het Brussels Gewest 261 besmettingen per 100.000 inwoners. Het reproductiegetal ligt op 1,08, wat betekent dat het virus zich verder verspreidt. De stijgende positiviteitsgraad is daar een bewijs van. In het Brussels Gewest ligt die momenteel op 3,2 procent, maar bij de reizigers die terugkeren uit rode zone ligt dat zelfs op 3,5 procent.

Het zijn de reizigers die zo de negatieve cijfers voeden. Het aantal personen die terugkeren uit een rode zone en positief testen staan voor een vijfde van de positieve gevallen in Brussel.

'Er wordt veel getest in Brussel en natuurlijk worden daar ook heel wat positieve gevallen gevonden. Doordat de vaccinatiegraad bij de jongeren ook vrij laag ligt, zie je ook bij die jonge reizigers een nog hogere positiviteitsratio', zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zal in de komende dagen extra veldagenten inzetten om na te gaan of terugkerende reizigers uit een rode zone zich aan de quarantaine houden, net als mensen die positief hebben getest.

