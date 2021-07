De zes IS-vrouwen die de voorbije uren gerepatrieerd werden uit het kamp Roj in Noord-Syrië, zijn na hun aankomst in België meteen overgebracht naar verschillende gevangenissen, nadat ze afscheid hadden kunnen nemen van hun kinderen. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw zaterdag gemeld op een persconferentie.

Samen met de zes vrouwen zijn ook hun tien kinderen gerepatrieerd, allemaal geboren tussen 2012 en 2019.

'Deze kinderen werden onmiddellijk opgevangen door de bevoegde jeugddiensten en jeugdparketten', zegt de federaal procureur. 'Eerst zal de fysieke en psychologische gezondheidstoestand van de kinderen, die al lange tijd in moeilijke omstandigheden leven in Syrië, in een ziekenhuis worden gecontroleerd. Vervolgens zal per geval een gepaste omkadering worden opgezet. De betrokken families zijn persoonlijk op de hoogte gebracht nadat het vliegtuig in Erbil was opgestegen.'

Om hun intimiteit te respecteren en hun aankomst en integratie in alle sereniteit te laten verlopen, zal er op geen enkele manier gecommuniceerd worden over de maatregelen die rond de kinderen genomen worden.

'Het gaat om vier Franstalige vrouwen uit het Brusselse Gewest, A.S., R.S., E.M.M, en E.M.Y., en twee Nederlandstalige vrouwen uit Antwerpen, S.H. en V.E.J.', zegt procureur Van Leeuw. 'Vier van hen werden bij verstek al veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Een vijfde vrouw werd op tegenspraak ook veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en haar dossier is momenteel lopende voor het Antwerpse hof van beroep. De zesde vrouw werd nog niet veroordeeld maar haar zaak is momenteel hangende voor de Brusselse correctionele rechtbank en tegen haar liep een aanhoudingsbevel utigevaardigd door de bevoegde onderzoeksrechter', aldus Van Leeuw.

De zes vrouwen voldoen aan de criteria die de Nationale Veiligheidsraad had vastgesteld voor hun repatriëring, zegt de federaal procureur: 'Ze zijn de moeder van één van de gerepatrieerde kinderen en dat werd bewezen door DNA-tests die enkele weken geleden ter plaatse zijn uitgevoerd door Buitenlandse Zaken. Ze hebben duidelijk uiting gegeven aan de wens terug te keren en zich te distantiëren van elke extremistische ideologie, ze voldoen aan een door de veiligheidsdiensten uitgevoerde risicobeoordeling en hebben de Belgische nationaliteit.'

Samen met de zes vrouwen zijn ook hun tien kinderen gerepatrieerd, allemaal geboren tussen 2012 en 2019.'Deze kinderen werden onmiddellijk opgevangen door de bevoegde jeugddiensten en jeugdparketten', zegt de federaal procureur. 'Eerst zal de fysieke en psychologische gezondheidstoestand van de kinderen, die al lange tijd in moeilijke omstandigheden leven in Syrië, in een ziekenhuis worden gecontroleerd. Vervolgens zal per geval een gepaste omkadering worden opgezet. De betrokken families zijn persoonlijk op de hoogte gebracht nadat het vliegtuig in Erbil was opgestegen.' Om hun intimiteit te respecteren en hun aankomst en integratie in alle sereniteit te laten verlopen, zal er op geen enkele manier gecommuniceerd worden over de maatregelen die rond de kinderen genomen worden.'Het gaat om vier Franstalige vrouwen uit het Brusselse Gewest, A.S., R.S., E.M.M, en E.M.Y., en twee Nederlandstalige vrouwen uit Antwerpen, S.H. en V.E.J.', zegt procureur Van Leeuw. 'Vier van hen werden bij verstek al veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Een vijfde vrouw werd op tegenspraak ook veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en haar dossier is momenteel lopende voor het Antwerpse hof van beroep. De zesde vrouw werd nog niet veroordeeld maar haar zaak is momenteel hangende voor de Brusselse correctionele rechtbank en tegen haar liep een aanhoudingsbevel utigevaardigd door de bevoegde onderzoeksrechter', aldus Van Leeuw.De zes vrouwen voldoen aan de criteria die de Nationale Veiligheidsraad had vastgesteld voor hun repatriëring, zegt de federaal procureur: 'Ze zijn de moeder van één van de gerepatrieerde kinderen en dat werd bewezen door DNA-tests die enkele weken geleden ter plaatse zijn uitgevoerd door Buitenlandse Zaken. Ze hebben duidelijk uiting gegeven aan de wens terug te keren en zich te distantiëren van elke extremistische ideologie, ze voldoen aan een door de veiligheidsdiensten uitgevoerde risicobeoordeling en hebben de Belgische nationaliteit.'