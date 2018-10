Termont vindt komende verkiezingen 'belangrijkste uit zijn carrière'

Burgemeester Daniël Termont van Gent omschrijft de komende gemeenteraadsverkiezingen als 'de belangrijkste die ik in mijn lange carrière heb meegemaakt.' Dat zegt hij in een open brief die hij donderdag publiceert.

Vorige week ontaardde een debat over wantoestanden in enkele Gentse sociale woningen in persoonlijke aanvallen tussen SP.A en N-VA. De kwestie beheerste het nieuws, maar Termont kijkt vooruit. 'Op 14 oktober zal het over veel meer gaan dan over persoonlijke verdachtmakingen en stemmingmakerij', zegt Termont. 'Iedereen denkt daar natuurlijk het zijne van, maar uw keuze aanstaande zondag gaat echt over veel meer.'

De Gentse burgemeester wil het vooral over inhoud hebben: 'U kan kiezen tussen een sociaal-duurzame en progressieve stad, of een gesloten, conservatieve samenleving waarin Rechts het voor het zeggen heeft.'

De burgemeester viseert duidelijk oppositiepartij N-VA met enkele tegenstellingen. Zo waarschuwt hij voor een stad waar beleidsmakers tegen mensen in armoede zeggen 'het is uw eigen schuld, trek uw plan' en dienstverlening wordt afgebouwd. Een 'uitgebreid openbaar vervoer of een stad waaruit trams worden gebannen' en 'een stad menselijk veiligheidsbeleid of een stad met militairen op straat'.

Termont mikt met de open brief duidelijk op progressieve kiezers. 'Onze lijst is de enige linkse lijst die kans maakt op deelname aan het stadsbestuur. U bent beter af met een sterke linkse groep in de meerderheid, dan met alle linkse partijen in de oppositie', besluit de lijstduwer van het kartel SP.A/Groen.