Termont over sociale woningen: 'Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen'

Dat zegt hij in een eerste reactie op de erbarmelijke omstandigheden die aan het licht zijn gekomen in de Sint-Bernadettewijk. Termont was op de hoogte van de moeilijke financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappij. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet bij het stadsbestuur, vindt de burgemeester. 'WoninGent had de nodige maatregelen moeten treffen.'

Termont riep woensdagochtend WoninGent-voorzitter en gemeenteraadslid Guy Reynebeau (SP.A) op het matje. Termont vindt het onaanvaardbaar dat mensen in die omstandigheden leven. 'Ze moeten daar weg en een gezonde woning krijgen', belooft de burgemeester. Wie in tijdelijk ongeschikte woningen verblijft, krijgt zo snel mogelijk een nieuwe woning toegekend. Alle andere woningen worden gescreend en er komt een bewonersvergadering.

De socialistische burgemeester vindt niet dat het stadsbestuur schuld treft. 'Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en heb als burgemeester op basis van een verslag van onze diensten vastgesteld dat enkele woningen niet voldeden aan hygiënevoorschriften, veiligheid en gezondheid van de inwoners', klinkt het. 'De procedure is dat dan overleg met de woningmaatschappij volgt, die na drie maanden niet langer mag verhuren', legt Termont uit.

Het parket onderzoekt of dat in dit geval alsnog is gebeurd. Maar Termont vindt niet dat de stad verantwoordelijk is voor de situatie. 'Die is hoofdaandeelhouder, maar de woonmaatschappij treft schuld.'

De uittredend burgemeester wist dat WoninGent in moeilijkheden zit, maar ontkent wel dat financieel wanbeheer bij WoninGent de oorzaak is van de moeilijke papieren waarin de sociale huisvestingsmaatschappij zich bevindt. 'Zonder de zwarte piet door te schuiven, roep ik Vlaanderen op om te investeren in sociale woningen en de financiering te herbekijken.'

Achterstallige huur en een te grote investeringslast brachten WoningGent in moeilijke papieren. Het kartel Sp.a/Groen belooft bijkomende inspanningen om gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. Maar 'als stad kunnen we dat niet alleen dragen', vindt Termont. 'Vlaanderen moet niet alleen lenen, maar ook bijkomend investeren.'

Homans: 'Als Gent dossier voor vervangbouw indient, zal ik dat met spoed behandelen'

'Als de stad Gent een dossier indient voor de sloop en vervangbouw (van de Sint-Bernadettewijk), zal ik dat met bekwame spoed behandelen en op de lijst zetten.' Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Björn Anseeuw.

Eerder deze week legde een VRT-reportage een aantal schrijnende toestanden bloot in sociale woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent, met name in de Sint-Bernadettewijk in Gent. De woningen kampen met vochtproblemen, rotte draagstructuren en elektrocutiegevaar.

De politieke discussie over die wantoestanden laaide de voorbije dagen hoog op. Ook in het Vlaams Parlement kwam het dossier aan bod. Daar herhaalde minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dat ze het niet pikt dat sommigen de verantwoordelijkheid naar Vlaanderen doorschuiven. De Vlaamse regering heeft deze legislatuur een recordbedrag van 3,86 miljard euro voorzien voor de bouw en renovatie van sociale woningen. 'Het verwijt dat dit de schuld is van Vlaanderen, ga ik dus niet pikken', aldus Homans.

Zij kijkt eerder in de richting van WoninGent en het Gentse stadsbestuur. Zo kampt WoninGent bijvoorbeeld met 'historisch hoge huurachterstallen'. En het Gentse stadsbestuur is niet verdergegaan met een dossier voor de sloop en vervangbouw van de Sint-Bernadettewijk dat in 2016 was ingediend. 'De stad Gent heeft daar geen beslissing genomen', aldus Homans.

De N-VA-minister kondigde dinsdag al aan dat ze een toezichthouder zal sturen. Daarnaast roept ze de stad Gent ook op om voor de Sint-Bernadettewijk een dossier voor de sloop en vervangbouw in te dienen. 'Als ze dat doen, zal ik dat met bekwame spoed behandelen', klonk het.