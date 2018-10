'Ten langen leste wordt de enige inhoudelijke troef van de N-VA de zwakte van de tegenstanders'

'Politiek is showbusiness met lelijke mensen': het zijn gevleugelde woorden van Roger Stone, de doortrapte campagnestrateeg die onder meer met Richard Nixon en Donald Trump heeft gewerkt. De Vlaamse variant, de versie van N-VA-voorzitter Bart De Wever, klinkt iets genereuzer voor ons politieke personeel: 'Politiek is slecht theater met briljante acteurs.' Maar wat we zagen in de laatste aflevering van Jambers in de politiek, de docureeks die deels al tijdens de voorbije campagne werd uitgezonden, kwam niet eens in de buurt: het was slecht theater met slechte acteurs.

...