De Belgische bevolking heeft de voorbije dagen 17,78 miljoen euro gedoneerd voor de solidariteitsactie #Oekraïne1212. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke televisieshow van de Vlaamse omroepen. De actie blijft lopen.

Het Belgisch Consortium voor Noodhulporganisaties, een samenwerkingsverband van verschillende hulporganisaties, lanceerde de oproep #Oekraïne1212 twee weken geleden, kort na de Russische inval in Oekraïne. Het ingezamelde geld wordt aangewend om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Er is onder meer nood aan drinkwater, voeding, onderdak, gezondheidszorg, psychosociale begeleiding en bescherming.

De Vlaamse mediabedrijven VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis zetten hun schouders mee onder de oproep en organiseerden donderdag een gezamenlijke actie. De hele dag was er een radioshow op de Groenplaats in Antwerpen, die tegelijkertijd werd uitgezonden op Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie. 's Avonds volgde een live tv-show op Eén, VTM en Play4, gepresenteerd door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke.

Zij maakten een tussenstand van 17.778.315 euro bekend. 'We beleven echt een enorme golf van solidariteit. Dat is geweldig EN nodig. Want elke euro telt om noodhulp te bieden aan de civiele bevolking in Oekraïne en de buurlanden', reageert Gilles Van Moortel, coördinator van het Consortium 12-12. 'We zijn elke persoon, elk bedrijf en elke gemeente die Oekraïne 12-12 steunt, enorm dankbaar.' Het ingezamelde bedrag kan de komende dagen en maanden nog oplopen, want de oproep #Oekraïne1212 loopt nog voort.

De vorige keer dat verschillende zenders samenwerkten om geld in te zamelen voor het Consortium 12-12 was in 2010, na een verwoestende aardbeving in Haïti die het leven kostte aan meer dan 240.000 mensen. Via de oproep 'Haïti Lavi 12-12' werd uiteindelijk meer dan 25 miljoen euro ingezameld in België. Het Consortium 12-12 bestaat uit de hulporganisaties Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België. Zij slaan de handen in elkaar bij ernstige humanitaire cirsissen.

Giften zijn welkom via het 12-12-bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.

