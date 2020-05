Wim Lybaert is televisiemaker. Vanaf donderdag gaat hij weer op pad met De Columbus, op Eén. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 19 minuten en 12 seconden nodig.

Hoe gaat het met u?

Hoe gaat het met u? Ça va. In het begin van de crisis maakte ik me wat zorgen, maar nu heb ik zo veel werk met De Columbus dat er amper tijd is voor stress. Ik volg het nieuws ook minder, dat helpt. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Alleen met mijn vrouw en drie kinderen. Maakt het coronavirus u bang? Op lange termijn wel. Deze crisis zou heel positieve veranderingen teweeg kunnen brengen: ze is een kans om onze maatschappij te resetten. Maar als ik in de krant lees over de grote focus op economische heropstart, business as usual dus, baart dat me toch zorgen. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Eigenlijk wel, in alle eerlijkheid. Het geweld bij een oorlog is kort en krachtig, maar de psychologische impact blijft decennia nazinderen. Nu krijgen we te maken met een onzichtbare vijand die genadeloos doodt, en ik vrees dat we nadien nog heel veel trauma's zullen zien. Kent u iemand die besmet is met het virus? Niet persoonlijk. Hout vasthouden! Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? In het begin was er, vooral bij de puber, wat weerstand tegen onze strikte agenda. Ik geloof dat voldoende regelmaat en doelen gezond zijn. Maar na een paar dagen was dat voorbij. Ik ben heel trots op hen. Doet u iets bijzonders voor uw buren? We hadden bij de overburen een kaartje in de bus gestopt om hulp aan te bieden, maar kregen de volgende dag al eentje terug: dat het heel vriendelijk was, maar niet nodig. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Op Netflix zag ik Succession, een Grieks drama dat zich afspeelt in New York. En op Canvas The Loudest Voice, over Fox News. Allebei topreeksen. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Voor kerst kreeg ik het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman en ik heb het intussen al twee keer gelezen. Het is een absolute aanrader, zeker als je nu begint te wanhopen. Welke podcasts raadt u aan om de tijd zoek te maken? Napoleon van Johan Op de Beeck en De Bourgondiërs van Bart Van Loo. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Ik ben al wat kilo's bijgekomen, de grootste sporter ben ik niet. Maar gisteren heb ik wel vijf uur in mijn moestuin gezwoegd. Dat is sport, je kunt ervan eten én het is een familieactiviteit. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Vier op de vijf keer verlies ik. Maar als ik win, sla ik tilt. We spelen nu vooral Rummikub en af en toe Stratego. Dat is het enige spel dat ik van mijn zonen kan winnen. Durft u nog te kussen? Met mijn vrouw uiteraard wel. Vroeger begroette ik iedereen met een kus. Dat nu laten, voelt heel raar. Alsof ik een onbeleefde boer ben geworden. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? We hebben een poes, maar ik ben eerder een hondenmens. Nee dus. Hoe houdt u contact met uw ouders? We bellen en skypen wekelijks. Belegt u? Zo ja, hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Op café gaan en me compleet lazarus drinken. Eigenlijk ben ik niet eens zo'n caféganger. Maar nu heb ik daar zo veel zin in. Mensen terugzien, rondjes trakteren. Boezemt de toekomst u angst in? Ik heb drie kinderen, hun leven moet nog beginnen. Dus uiteraard ben ik daar wat angstig over. Maar ze zijn gelukkig weerbaar. Wij hebben tenslotte ook de oliecrisis overleefd. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Zeker wel. Veel minder vliegtuig- en autoverkeer, wat leidt tot meer stilte, waardoor de natuur dichter bij de mens komt. En iedereen die nu verplicht meer tijd heeft om te verstillen, waardoor mensen massaal aan het tuinieren en wandelen slaan. Dat is zo heilzaam voor lichaam en geest.