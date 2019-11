De behoefte aan pleeggezinnen was in Vlaanderen nooit groter dan vandaag: bijna 1000 kinderen en jongeren wachten op zo'n gezin. Voor die forse en snelle stijging bestaan verschillende verklaringen.

Vlaanderen telt vandaag bijna 5500 pleeggezinnen, die samen meer dan 7100 kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties en - in sommige gevallen - volwassenen met een beperking opvangen. Het goede nieuws: het aantal pleeggezinnen neemt al jaren toe. Het minder goede nieuws: de behoefte aan die gezinnen is vandaag groter dan ooit. Op dit ogenblik wachten 980 kinderen en jongeren op een geschikt pleeggezin. Bij een vorige telling, in 2017, waren dat er nog geen 600. Vooral voor jongeren en broers en zussen die het best niet van elkaar gescheiden worden, blijkt het bijzonder moeilijk om een pleeggezin te vinden.

