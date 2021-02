Het tekort op de Vlaamse begroting bedroeg vorig jaar 6,15 miljard euro. Dat is 707,9 miljoen euro minder dan vorig najaar nog werd voorzien. Dat blijkt uit een nieuw uitvoeringsrapport van het monitoringcomité.

In vergelijking met de tweede begrotingsaanpassing van vorig najaar blijken de inkomsten beter mee te vallen dan voorzien. Vooral voor de gewestbelastingen weegt de impact van de coronacrisis minder zwaar door. Zo liggen de ontvangsten uit het verkooprecht 161 miljoen hoger dan voorzien. Anderzijds werden niet alle extra voorziene kredieten voor de aanpak van de crisis aangewend. Zo is er een onderbenutting op de economische steunmaatregelen van ongeveer 300 miljoen euro. Bedrijven dienden minder steunaanvragen in dan verwacht omdat de niet-essentiële winkels al op 1 december de deuren opnieuw konden openen.

Minder dienstencheques

Daarnaast had de coronacrisis ook een temperend effect op reguliere uitgaven. De epidemie vertraagde de uitvoering van verscheidene werken. Zo is er 50 miljoen minder geïnvesteerd in schoolgebouwen dan was gepland. Ook het gebruik van gesubsidieerde diensten ondervond hinder. Voor de dienstencheques komt de onderbenutting bijvoorbeeld uit op 133 miljoen euro.

Dat het tekort lager uitvalt, is 'uiteraard geen reden tot juichen', reageert minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). 'Onze begroting blijft bloedrood kleuren, en de uitdaging de komende jaren is enorm', zegt de minister. Volgens Diependaele toont het nieuwe rapport aan hoe onzeker de situatie is. 'Elke verandering - in groeicijfers, coronamaatregelen en steunmechanismen - zorgt voor een enorme impact op de begroting. Gelukkig hebben we in Vlaanderen een voorzichtige begrotingstraditie.'

