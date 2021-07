Door het noodweer wordt een tekort aan tenten voor jeugdkampen in het vooruitzicht gesteld. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle gaat via de Vlaamse uitleendienst voor kampeermateriaal (ULDK) op zoek naar extra tenten.

Door het noodweer kampen tal van jeugdbewegingen met problemen. Ze moeten kampen op ondergelopen plaatsen onderbreken, mensen evacueren, de schade aan tenten en materiaal opmeten... Veel materiaal is door het noodweer ook onbruikbaar geworden of gewoon weggespoeld. Dat is niet alleen een probleem voor de lopende jeugdkampen, maar ook voor later geplande kampen.

De Vlaamse Uitleendienst voor Kampeermateriaal beschikt over 5200 tenten en bijhorend kampeermateriaal. Een zeer groot deel, zo'n 4000 tenten, is op dit moment uitgeleend.

Door het noodweer wordt ingeschat dat er nu maandag een aanzienlijk tekort zal zijn. Dat tekort zou de komende weken nog groter kunnen worden.

'Alles uit de kast halen'

De uitleendienst gaat daarom op zoek naar oplossingen. Zo zal er aan groepen gevraagd worden of ze eventueel minder tenten kunnen uitlenen. Daarnaast wordt ook gezocht naar extra materiaal, niet alleen bij privé-aanbieders van kampeermateriaal maar ook bij groepen en lokale besturen die tenten in eigen beheer hebben. De uitleendienst zal dan vraag en aanbod proberen te koppelen. Wie een tent aanbiedt, kan rekenen op een forfaitaire vergoeding van 100 euro per tent. Een tweede grote uitdaging is de zoektocht naar alternatieve kampeerterreinenen.

Heel wat terreinen in de Ardennen, delen van Limburg en Vlaams-Brabant zijn ontoegankelijk geworden. Om jeugdbewegingen te helpen in hun zoektocht naar alternatieven is er de website www.opkamp.be. Particulieren, organisaties, bedrijven of landbouwers die beschikken over een geschikt terrein kunnen zich op die site ook registreren.

Minister Dalle: 'We moeten nu alles op alles zetten om de kampzomer te redden voor de groepen die volgende week op kamp vertrekken. Ze hebben zo hard uitgekeken naar de kampzomer: laat ons alles uit de kast halen om dit kampseizoen te laten slagen.'

Door het noodweer kampen tal van jeugdbewegingen met problemen. Ze moeten kampen op ondergelopen plaatsen onderbreken, mensen evacueren, de schade aan tenten en materiaal opmeten... Veel materiaal is door het noodweer ook onbruikbaar geworden of gewoon weggespoeld. Dat is niet alleen een probleem voor de lopende jeugdkampen, maar ook voor later geplande kampen. De Vlaamse Uitleendienst voor Kampeermateriaal beschikt over 5200 tenten en bijhorend kampeermateriaal. Een zeer groot deel, zo'n 4000 tenten, is op dit moment uitgeleend. Door het noodweer wordt ingeschat dat er nu maandag een aanzienlijk tekort zal zijn. Dat tekort zou de komende weken nog groter kunnen worden. De uitleendienst gaat daarom op zoek naar oplossingen. Zo zal er aan groepen gevraagd worden of ze eventueel minder tenten kunnen uitlenen. Daarnaast wordt ook gezocht naar extra materiaal, niet alleen bij privé-aanbieders van kampeermateriaal maar ook bij groepen en lokale besturen die tenten in eigen beheer hebben. De uitleendienst zal dan vraag en aanbod proberen te koppelen. Wie een tent aanbiedt, kan rekenen op een forfaitaire vergoeding van 100 euro per tent. Een tweede grote uitdaging is de zoektocht naar alternatieve kampeerterreinenen. Heel wat terreinen in de Ardennen, delen van Limburg en Vlaams-Brabant zijn ontoegankelijk geworden. Om jeugdbewegingen te helpen in hun zoektocht naar alternatieven is er de website www.opkamp.be. Particulieren, organisaties, bedrijven of landbouwers die beschikken over een geschikt terrein kunnen zich op die site ook registreren. Minister Dalle: 'We moeten nu alles op alles zetten om de kampzomer te redden voor de groepen die volgende week op kamp vertrekken. Ze hebben zo hard uitgekeken naar de kampzomer: laat ons alles uit de kast halen om dit kampseizoen te laten slagen.'