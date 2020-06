Net nu de griepprik door corona meer dan ooit nodig is, dreigt er een tekort in het najaar. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) wil daarom dat risicogroepen voorrang krijgen op bedrijven bij vaccinatie, berichten Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad donderdag.

De overheid is volop in de weer om extra griepvaccins in te slaan, bovenop de drie miljoen die elk jaar verdeeld worden. Maar de kans is groot dat de vraag groter is dan het aanbod, en er te weinig vaccins zullen zijn om iedereen die dat wil te vaccineren, aldus de kranten.

Vooral de risicogroepen dreigen hiervan het slachtoffer te worden. Het gaat bijvoorbeeld om 65-plussers, chronisch zieken en zorgpersoneel. Zij hebben door de coronacrisis meer dan ooit een griepprik nodig, omdat ze extra kwetsbaar zijn voor een tweede opstoot.

Maar omdat ook veel bedrijven voor hun personeel griepvaccins bestellen, dreigt er niet genoeg over te blijven voor deze risicogroepen. De APB vraagt daarom dat zij voorrang krijgen bij de verdeling van vaccins.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) rekent op het gezond verstand van de artsen om de kwetsbare groepen effectief eerst te vaccineren, klinkt het.

