In 2019 moest dienstenchequebedrijf Sodexo vijf miljoen euro ophoesten aan Vlaanderen. De boete is een gevolg van de ondermaatse omschakeling van papieren naar elektronische dienstencheques.

2,6 miljoen euro voor de eerste deel van het jaar, 2,4 miljoen euro voor het tweede deel. Die boetes moest Sodexo in 2019 betalen. Zo komt het totale aantal aan boetes sinds 2016 op bijna 19 miljoen euro te liggen. Dat blijkt uit informatie die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

De reden voor de miljoenenboetes zijn de contractueel bepaalde doelstellingen voor het aandeel van elektronische dienstencheques. Vanaf de tweede helft van 2017 bepaalt de overeenkomst met de Vlaamse overheid dat 95 procent van alle cheques niet langer op papier mogen worden uitgegeven. Die doelstelling werd nooit gehaald. Eind 2018 bedroeg het aandeel elektronische cheques net geen 67 procent. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat dat aandeel vorig jaar licht is gestegen tot 68,3 procent.

Het probleem voor het Franse bedrijf is dat het weinig hefbomen heeft. Sodexo kan de gebruikers van dienstencheques immers niet verplichten om over te stappen naar de elektronische variant. Volgens het kabinet-Crevits speelt ook het aandeel oudere gebruikers een rol. Meer dan 30 procent is ouder dan 65 jaar.

Fiscaal voordeel

Toch lijkt er nu een einde te zijn gekomen aan de aanslepende boetes. Sinds 1 januari heeft de Vlaamse overheid een nieuwe overheidsopdracht opgestart. Daarin vallen de vorige doelstellingen weg en is er dus ook geen sprake meer van boetes. De aanbieder moet wel een actieplan opmaken om aan te tonen dat het hem menens is met de digitalisering.

Bovendien onderzoekt de regering al langer of ze kan werken met een facturatiemodel, waarbij het bedrijf achteraf factureert in plaats van de klant op voorhand cheques te laten kopen. De piste staat ook in het Vlaams regeerakkoord.

In 2019 werden er bijna 93 miljoen dienstencheques aangekocht door ongeveer 776.000 Vlamingen. Het gros van de cheques wordt ingezet voor poetshulp. Vanaf 1 januari is het fiscaal voordeel van dienstencheques gezakt van 30 naar 20 procent.

Lees ook: Acht vragen over uw dienstencheques in 2020

2,6 miljoen euro voor de eerste deel van het jaar, 2,4 miljoen euro voor het tweede deel. Die boetes moest Sodexo in 2019 betalen. Zo komt het totale aantal aan boetes sinds 2016 op bijna 19 miljoen euro te liggen. Dat blijkt uit informatie die CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).De reden voor de miljoenenboetes zijn de contractueel bepaalde doelstellingen voor het aandeel van elektronische dienstencheques. Vanaf de tweede helft van 2017 bepaalt de overeenkomst met de Vlaamse overheid dat 95 procent van alle cheques niet langer op papier mogen worden uitgegeven. Die doelstelling werd nooit gehaald. Eind 2018 bedroeg het aandeel elektronische cheques net geen 67 procent. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat dat aandeel vorig jaar licht is gestegen tot 68,3 procent.Het probleem voor het Franse bedrijf is dat het weinig hefbomen heeft. Sodexo kan de gebruikers van dienstencheques immers niet verplichten om over te stappen naar de elektronische variant. Volgens het kabinet-Crevits speelt ook het aandeel oudere gebruikers een rol. Meer dan 30 procent is ouder dan 65 jaar.Toch lijkt er nu een einde te zijn gekomen aan de aanslepende boetes. Sinds 1 januari heeft de Vlaamse overheid een nieuwe overheidsopdracht opgestart. Daarin vallen de vorige doelstellingen weg en is er dus ook geen sprake meer van boetes. De aanbieder moet wel een actieplan opmaken om aan te tonen dat het hem menens is met de digitalisering. Bovendien onderzoekt de regering al langer of ze kan werken met een facturatiemodel, waarbij het bedrijf achteraf factureert in plaats van de klant op voorhand cheques te laten kopen. De piste staat ook in het Vlaams regeerakkoord. In 2019 werden er bijna 93 miljoen dienstencheques aangekocht door ongeveer 776.000 Vlamingen. Het gros van de cheques wordt ingezet voor poetshulp. Vanaf 1 januari is het fiscaal voordeel van dienstencheques gezakt van 30 naar 20 procent.