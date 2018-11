Tachtigjarige Louis Tobback neemt mandaat op in Vlaams-Brabantse provincieraad

Dat zei hij dinsdag in de marge van de uitreiking van de penning van de KU Leuven. Tobback wees hierbij op het feit 'dat de SP.A in Vlaams-Brabant in de oppositie geduwd werd door kerels die de provincie nutteloos vinden en zo snel mogelijk willen afschaffen'. 'Dat wordt een heel leuke bedoening', aldus Tobback.

Louis Tobback neemt zoals verwacht echter zijn mandaat in de nieuwe Leuvense gemeenteraad niet op, zodat zoon Bruno Tobback gemeenteraadslid kan worden.

Bruno Tobback, die sinds 2000 bij elke Leuvense verkiezing genoeg stemmen haalde om gemeenteraadslid te kunnen worden, maar dit mandaat wegens de familiale onverenigbaarheid met zijn vader telkens niet kon opnemen, wordt hierdoor eindelijk effectief gemeenteraadslid.