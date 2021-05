In Oostduinkerke bij Koksijde is in de nacht van woensdag op donderdag een tachtigtal transmigranten aangetroffen.

Dat meldt politiezone Westkust donderdag. Oorspronkelijk trof de politie negen migranten aan in een busje maar na een grote zoekactie op het strand, in de duinen en op zee konden tachtig personen worden gevonden.

Ploegen van politiezone Westkust troffen afgelopen nacht een busje met negen transmigranten aan nabij de zee in Oostduinkerke. Daarop werd een grootschalige zoekactie opgestart op zee en in de duinen. Al snel liep dat aantal op tot veertig en later tot tachtig transmigranten. De politie trof ook een grote zodiac aan om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. De boot was bovendien niet geschikt om te varen.

Aan de zoekactie werkten verschillende West-Vlaamse politiezones, het droneteam en de scheepvaartpolitie mee. Omstreeks 5.30 uur werd de zoekactie op zee gestaakt, omdat er met zekerheid niemand meer in het water zat.

Alle aangetroffen transmigranten, grotendeels Vietnamezen, werden overgebracht naar Koksijde.

Dweilen met de kraan open

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist verder over hun lot. Het verdere opsporingsonderzoek gebeurt onder leiding van het parket van West-Vlaanderen. De dienst slachtofferhulp van politiezone Westkust vangt de mensen op en er werd voor de nodige catering gezorgd. Verder ondergaan alle migranten ook een coronatest.

De burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, vraagt ondertussen dringend bijkomende middelen om transmigratie via bootjes tegen te gaan. 'De transmigratie- en mensensmokkelproblematiek blijft helaas een blijvend probleem waar we bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. Het blijft dweilen met de kraan open. Het is nu al de tweede maal in een week tijd dat we hiermee geconfronteerd worden en dit aan de vooravond van het zomerseizoen. Ik heb dan ook onmiddellijk een overleg gevraagd met de gouverneur van West-Vlaanderen', aldus Vanden Bussche.

