Kleuters pas toelaten tot het eerste leerjaar wanneer ze het Nederlands voldoende beheersen. Dat voorstel staat in een voorlopige versie van een nieuw decreet van ­onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), schrijven de kranten van Mediahuis donderdag.

Weyts lanceerde enkele maanden geleden zijn plan om bij kleuters een taaltest af te nemen. Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van zes naar vijf jaar en Weyts grijpt die gelegenheid aan om bij het begin van de derde kleuterklas zo'n test af te nemen. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen, zouden dan speciale taallessen krijgen of zelfs een jaar lang een taalbad moeten volgen.

Nu blijkt dat Weyts graag nog een stapje verder gaat. Zo zouden kinderen die op het einde van de derde kleuterklas het vooropgestelde niveau niet halen niet naar het eerste leerjaar mogen. 'Zodat kinderen met maximale kansen en kennis van de onderwijstaal in het lager onderwijs kunnen starten', klinkt het.

De onderwijskoepels wijzen het idee met klem af, omdat het zou betekenen dat sommige kinderen hun derde kleuterklas moeten overdoen. 'Zulke jonge kinderen zijn niet gediend met een extra jaar in de wachtkamer', zegt het Gemeenschapsonderwijs.

