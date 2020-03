De plannen voor een taaltest die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil invoeren voor kleuters stuit op kritiek bij de linkse oppositiepartijen sp.a en Groen én bij de coalitiepartners CD&V en Open Vld.

Weyts wil dat kleuters die het gewenste niveau niet halen niet kunnen starten in het eerste leerjaar. 'Een taaltest komt neer op een toegangsexamen voor de lagere school en dat mag niet de bedoeling zijn', zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme.

Minister Weyts lanceerde enkele maanden geleden zijn plan om bij kleuters een taaltest af te nemen. Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van zes naar vijf jaar en de onderwijsminister grijpt die gelegenheid aan om bij het begin van de derde kleuterklas zo'n test af te nemen. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen, zouden dan speciale taallessen krijgen of zelfs een jaar lang een taalbad moeten volgen.

Nu blijkt dat de N-VA-minister graag nog een stapje verder gaat. Zo zouden kinderen die op het einde van de derde kleuterklas het vooropgestelde niveau niet halen niet naar het eerste leerjaar mogen. De onderwijskoepels wijzen het idee af en ook de coalitiepartners CD&V en Open Vld hebben kritiek.

'Laat een kleuter een kleuter zijn. Het voorstel van minister Weyts dat nu op tafel ligt, namelijk een taaltest op het einde van de derde kleuterklas, legt de nadruk op die resultaatgerichtheid. Een taaltest komt neer op een toegangsexamen voor de lagere school en dat mag niet de bedoeling zijn', zegt Loes Vandromme (CD&V). 'Dat is niet de afspraak, we voeren geen toelatingsexamen voor het lager onderwijs in', zegt ook Sihame El Kaouakibi (Open VLD) op twitter. Open Vld is voorstander van een taalscreening in de 3de kleuterklas. 'Op die manier beschik je over informatie waarop je je onderwijs kan aanpassen indien nodig. Zo is een taalintegratietraject dat doorloopt in dat 1ste leerjaar bijvoorbeeld een mogelijkheid om de kennis van het Nederlands bij te spijkeren.'

Ook de linkerzijde van de oppositie gaat niet mee in het verhaal van minister Weyts. 'Wij zijn tegen een toelatingsexamen voor kleuters. Een taalscreening met oog op remediëring kan voor ons, maar er mogen absoluut geen extra drempels komen. We gaan de toekomst van kleuters niet hypothekeren door een momentopname', zegt SP.A-fractieleider Hannelore Goeman.

Elisabeth Meuleman (Groen) noemt het voorstel 'gevaarlijk'. 'Je kan taalmoeilijkheden bij vijfjarige kleuters niet zien als een gebrek aan mogelijkheden of potentieel. Zo'n test zal werken als een hakbijl. En grote gevolgen hebben voor de leerlingen', zegt Meuleman.

Minister Weyts laat weten dat 'de versie die nu circuleert allesbehalve definitief is'. Verschillende bepalingen uit die ontwerpversie vormen nog voorwerp van discussie, en de zaak moet nog op de regeringstafel komen, benadrukt de minister.

