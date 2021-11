Syriëstrijder Yassine Lachiri opgepakt in Bulgarije, België vraagt overlevering

De beruchte Syriëstrijder Yassine Lachiri, die in België bij verstek veroordeeld werd tot 20 jaar cel voor terrorisme, is in Bulgarije opgepakt toen hij het land binnenkwam via de grens met Turkije. Dat melden Bulgaarse media.