Syriëstrijder vecht veroordeling aan: 'Mijn cliënt is homo'

Mijn cliënt is homo en zou zich toch nooit aansluiten bij een organisatie die zijn geaardheid zo afkeurt?', zegt zijn advocate Veerle Vanneuville.

Youssef I. werd in december bij verstek schuldig bevonden aan leiderschap van een terroristische organisatie. Hij zou jongens die naar strijdersgebied wilden vertrekken in Turkije hebben opgewacht en geholpen hebben om de grens naar Syrië illegaal over te steken.

De man beweert niet geweten te hebben dat er een proces tegen hem werd gevoerd en ontdekte dat hij veroordeeld was toen hij een visum wilde aanvragen om vanuit Marokko naar België te komen. 'Mijn cliënt woonde lange tijd legaal in België, de overheid wist waar hij zich bevond, maar zijn visum verliep', aldus Vanneuville. 'Toen hij in thuisland Marokko een visum tot gezinshereniging aanvroeg - hij wilde immers trouwen met zijn vriend waarmee hij al sinds 2013 een relatie heeft - werd hem dit geweigerd omdat hij internationaal geseind stond en er een aanhoudingsmandaat tegen hem loopt.' Marokko levert geen onderdanen uit aan ons land voor strafuitvoering, enkel voor berechting.

'Ik vind dat het parket weinig moeite heeft gedaan om mijn cliënt te vinden', zegt zijn advocate. 'Er liep een burgerlijke procedure voor de rechtbank van Dendermonde waarbij zijn adres gekend was, dus het gerecht kon hem perfect vinden. Hij is nooit gehoord in het kader van dit dossier.'

Meester Vanneuville meent ook dat het dossier tegen haar cliënt niet sterk is. 'Er zit in dit dossier weinig info over mijn cliënt terwijl de andere betrokkenen uitgebreid beschreven worden. Hij is geen praktiserende moslim, zijn geloof aanvaardt zijn geaardheid niet. Waarom zou hij dan aansluiten bij IS, een groepering die homo's van flatgebouwen gooit en stenigt? Ik vraag dan ook de vrijspraak voor mijn cliënt.'

Het parket meent dat als de man zich toch wil komen verantwoorden in dit dossier, hij zich kan laten arresteren en zo zijn zegje kan komen doen. Het vonnis volgt op 18 oktober.