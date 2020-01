De Antwerpse jihadist Fouad Akrich (27) is met vrouw en kinderen opgepakt in Turkije. Dat schrijven De Morgen, Het Laatste Nieuws en De Standaard vrijdag. Akrich is een van de zes van wie net bekend raakte dat ze hun Belgische nationaliteit verliezen, maar toch is het mogelijk dat Turkije hem naar ons land uitwijst.

Donderdag raakte bekend dat het Brusselse hof van beroep de Belgische nationaliteit heeft afgenomen van zes Belgo-Marokkaanse jihadisten, onder wie Fouad Akrich. Van de meesten van hen is niet bekend of ze nog in leven zijn, of waar ze zich bevinden.

Ook Akrich, alias Abu Sayfurahmaan, was jarenlang van de radar, maar is intussen opgedoken. Net voor kerstdag op 24 december is hij opgepakt in Turkije, in gezelschap van zijn Nederlandse vrouw en drie kinderen.

Akrich, die in België deel uit maakte van Sharia4Belgium, kan nog in beroep gaan tegen de beslissing over de intrekking van zijn Belgische nationaliteit. Hij heeft daarvoor acht dagen na de publicatie van de schrapping, maar het is verre van zeker dat Turkije zich iets aantrekt van de beslissing van de Belgische justitie. Turkije heeft namelijk eerder al een vrouw gerepatrieerd naar Nederland, hoewel ze haar nationaliteit net was kwijtgespeeld.