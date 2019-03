Syriër die visum kreeg onder Francken beticht van zware misdaad

De asieldiensten onderzoeken of een van de 1.502 Syriërs die via een humanitair visum van het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ons land binnenkwamen, betrokken was bij misdaden van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.