Syriër die in ons land asiel kreeg, ontmaskerd als oorlogsmisdadiger en lid van IS

Een Syriër van 38 die in 2015 samen met honderdduizenden landgenoten zijn land ontvluchtte en in België politiek asiel aanvroeg, zit sinds vorige week in de cel. Het federaal parket wil hem vervolgen voor het plegen van oorlogsmisdaden en deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het is de eerste keer in ons land dat een asielzoeker vervolgd wordt voor oorlogsmisdaden gepleegd in Syrië, melden Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS maandag.

De gevluchte Syriër vroeg politiek asiel aan in ons land en kreeg ook het statuut van vluchteling. Sindsdien leefde hij met zijn gezin een ongestoord leven in Willebroek. Tot de politie hem vorige dinsdag arresteerde. Afgelopen vrijdag verscheen hij voor de raadkamer in Mechelen, die zijn aanhouding verlengde.

Het federaal parket wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden en deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat (IS), zegt federaal magistraat Eric Van Der Sypt. ‘Het gaat om een man van 38 van Syrische origine. Hij is opgepakt en aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden en deelname aan activiteiten van de terroristische organisatie IS. Voor zover we weten heeft de man in België geen strafbare feiten gepleegd. Hij wordt verdacht van feiten die zich in Syrië hebben afgespeeld’, aldus Van Der Sypt.

Naar verluidt werkte de man voor een fosforbedrijf in de buurt van de Syrische stad Palmyra. Bij de verovering van het mijndorp Al Sawwanah, ten zuiden van Palmyra, werden een aantal dorpsbewoners geëxecuteerd die weigerden om trouw te zweren aan IS. Of de man daadwerkelijk mensen heeft gedood staat niet vast, wel dat hij erbij aanwezig was en mogelijk hielp.