Sven Nys, de veldrijder als manager: 'Waar geld te verdienen valt, wordt er gesjoemeld'

Met veldrijden is hij gestopt, maar in een zwart gat is Sven Nys niet gevallen - de voorspelling van velen ten spijt. Hij is druk in de weer met activiteiten gelinkt aan veldrijden, tussendoor geeft hij lezingen, en nu heeft hij ook een boek uit: Winnaars hebben een plan. 'Vaak is 80 procent toewijding genoeg.'