In gesprek met De Zondag gaat Sven Gatz (Open VLD), minister in de Brusselse regering, in op zowel de tweede golf van het coronavirus als de Brusselse plannen voor tolheffing. 'We gaan van de stadstol geen jackpot maken.'

De tolheffing die Brussel wil invoeren en die gecombineerd gaat worden met een kilometerheffing 'mag niet gezien worden als een egoïstische houding van een stad ten opzichte van het ommeland. We hebben er allemaal belang bij dat de files op de een of andere manier afnemen', zegt Sven Gatz (Open VLD) in gesprek met De Zondag. 'We hebben ons geïnspireerd op steden als Londen of Stockholm waar men met een gelijkaardig systeem grote stappen op dat vlak heeft kunnen zetten. De burgers zijn tevreden, want er is minder druk op de gezondheid en de economie. Dat is het uitgangspunt waarrond we werken.'

Over de modaliteiten wordt de komende weken onderhandeld met Vlaanderen en Wallonië. 'Ik begrijp dat men dit argwanend bekijkt vanuit de andere gewesten, maar uiteindelijk wordt dit een win-winsituatie. Wie zegt dat de inkomsten uit deze tolheffing alleen geïnvesteerd moeten worden in Brussel? We zouden met Vlaanderen en Wallonië kunnen afspreken dat er met dat geld ook gewerkt wordt aan de mobiliteit rond Brussel. We zijn bereid daarover te praten.'

Lees het volledige interview met Sven Gatz in De Zondag.

