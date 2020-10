Lokale besturen die kinderopvang voorzien op 9 en 10 november zullen van de Vlaamse regering een financiële ondersteuning van 30 euro per kind en per dag krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering maandag beslist.

De ministers vragen ouders wel om eerst zelf een oplossing te zoeken en kinderen enkel naar de opvang te sturen als er geen alternatief is.

Zondag heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november om op die manier het onderwijs een 'adempauze' te geven en de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Omdat het niet voor alle ouders evident is om op korte termijn opvang te vinden voor die extra dagen herfstvakantie, heeft de Vlaamse regering nu aan de lokale besturen gevraagd om opvanginitiatieven te voorzien. De lokale besturen hebben dat ook al gedaan tijdens de lockdown in het voorjaar.

'Voor sommige ouders is het niet gemakkelijk om voor die twee dagen kinderopvang te regelen en daarom voorzien we opnieuw 30 euro per dag per kind voor de lokale besturen die ervoor kiezen om lokale opvanginitiatieven op te richten', legt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers uit.

Grootouders

'We grijpen terug naar de oplossing die goed heeft gewerkt in het voorjaar', vult minister van Welzijn Wouter Beke aan. 'Lokale besturen kunnen daarvoor terugvallen op de verschillende opvangmogelijkheden in de gemeente.'

Om het mengen van bubbels zoveel mogelijk tegen te gaan, vraagt de Vlaamse regering wel aan ouders om eerst zelf naar een oplossing te zoeken alvorens hun kind naar de opvang te brengen. 'Het moet duidelijk zijn dat de opvanginitiatieven er enkel zijn om de ouders te ondersteunen die echt geen alternatief hebben', klinkt het. Ook de virologen hebben erop aangedrongen dat ouders hun kinderen best niet massaal naar de opvang brengen.

De kinderen als alternatief naar de grootouders brengen, mag al zeker 'niet de bedoeling' zijn. Vaak gaat het om oudere mensen die extra kwetsbaar zijn voor het virus. (Belga)

