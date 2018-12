Stuk beton van viaduct E17 in Gentbrugge valt door dak van bus De Lijn

Een stuk beton van het viaduct van de E17 in Gentbrugge is woensdagmorgen naar beneden gekomen en door het dak gevallen van een bus van De Lijn, die daar een stelplaats heeft. Dat meldt Joris Vandenbroucke, fractieleider van SP.A in het Vlaams Parlement, op Twitter en het bericht wordt bevestigd door woordvoerster Sonja Loos van De Lijn.

Het viaduct in Gentbrugge kwam in juli al onder verhoogd toezicht, nadat betonrot was opgetreden. De brug wordt pas in 2020 gerenoveerd en regelmatig vielen er al brokstukken af. Vorige week liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog op twee plaatsen netten bevestigen aan de onderzijde van het viaduct. Die zorgen voor extra bescherming in twee risicozones waar in het verleden stukjes beton zijn losgekomen.

De bus wou net de stelplaats uitrijden. De buschauffeur raakte niet gewond en er waren geen andere mensen op de bus.

'Dit kan niet door de beugel'

'De veiligheid onder het viaduct in Gentbrugge is duidelijk niet gegarandeerd', schreef Vandenbroucke op Twitter. 'De fiets- en voetpaden onder het E17-viaduct van Gentbrugge zijn levensgevaarlijk. Ben Weyts en Wegen en Verkeer moeten dringende maatregelen nemen.'

Woordvoerster Sonja Loos van De Lijn vraagt ook om een oplossing. 'Het is niet de eerste keer dat er een brokstuk naar beneden gekomen is. Onze stelplaats daar is tijdelijk tot er een nieuwe komt, maar we willen op korte termijn ingrepen. Wegen en Verkeer heeft al tussentijds maatregelen genomen, maar die voldoen blijkbaar niet. We rekenen erop dat er nu maatregelen komen die de veiligheid van onze chauffeurs garanderen.'

Het Agentschap Wegen en Verkeer overlegt woensdagnamiddag met De Lijn, de stad Gent en de lokale politie. 'Dit kan niet door de beugel', zegt woordvoerster Sylvie Syryn. 'We kijken welke maatregelen we op korte termijn kunnen nemen. Er waren al extra maatregelen in voege, zoals grondige inspectie en de netten die recent zijn gehangen. Het is echter duidelijk dat we niet kunnen wachten op een volledige renovatie, die in 2020 moet starten. Die werken zullen heel ingrijpend zijn. Het viaduct is 1,6 kilometer lang en de werken zouden twee jaar duren, één jaar in elke rijrichting.'

De brug werd in 1970 in gebruik genomen en er passeren bijna 90.000 voertuigen per dag.