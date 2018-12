Studentenclub Reuzegom heeft zichzelf ontbonden

Studentenclub Reuzegom bestaat niet meer. De leden hebben de club ontbonden, nadat een van hun schachten vorige week was overleden door een uit de hand gelopen doop. Dat meldt VTM Nieuws dinsdagnamiddag. 'De studenten zijn bijzonder aangeslagen', aldus journalist Nathalie Dyck.

De vereniging van Antwerpse studenten in Leuven kwam vorige week in het oog van de storm te staan. Bij een doop die doorging in Edegem werden verschillende schachten onwel overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen overleed daar. 'Vlak daarna hebben zij zichzelf ontbonden, de club bestaat dus niet meer', legt Dyck uit.

'De advocaten die verschillende leden vertegenwoordigen, zeggen dat die leden psychologische bijstand moeten krijgen, omdat dit natuurlijk nooit de bedoeling was.'

Omstreeks 14 uur zijn de studentenclubs in Leuven ontboden bij de rector van de KU Leuven om daar afspraken te maken over dopen. Maar Reuzegom was daar dus niet meer aanwezig.

Rector KU Leuven: 'Studentenclubs die doopcharter niet ondertekenen, riskeren sancties'

Het geduld van Luc Sels, de rector van de KU Leuven, is op. Alle studentenclubs moeten dinsdag een aangescherpt (doop)charter ondertekenen. Clubs die dat niet doen, zetten zich buiten het tuchtreglement van de KU Leuven en riskeren sancties.

In het uiterste geval kan zo'n sanctie leiden tot de uitsluiting van de universiteit. Dat heeft Sels dinsdag gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Sels neemt de maatregel na de uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom waarbij een 20-jarige student van de KU Leuven om het leven is gekomen.

De Leuvens rector is 'zwaar geschokt' door de gebeurtenissen en spreekt van een 'emotioneel dieptepunt' in zijn periode als rector.

De Leuvense rector convoceert de studentenclubs en roept hen op om een aangescherpt (doop)charter te ondertekenen. Dat charter, dat richtlijnen en praktische afspraken vastlegt rond het organiseren van activiteiten, is wel ondertekend door alle studentenverenigingen die lid zijn van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, maar niet door een hele reeks studentenclubs. Ook Reuzegom tekende het charter niet.

Voor de Leuvense rector is de tijd van praten en geduldig overleggen voorbij. De herhaalde vraag om het charter te tekenen, is volgens Sels telkens 'op een koude steen gevallen'. Hij trekt een lijn in het zand en wil de clubs op hun verantwoordelijkheid wijzen.

De clubs zelf verbieden kan de Leuvense rector niet. Er bestaat nog zoiets als de vrijheid van vereniging.

Maar de clubs die het charter niet tekenen, zetten zich volgens Sels buiten het tuchtreglement van de KU Leuven. En studenten die zich niet aan dat reglement houden, riskeren sancties. Die kunnen gaan van een blaam of een weigering om zich opnieuw in te schrijven tot uitsluiting.

Volgens Sels is het charter zelf ook op verschillende punten aangescherpt. Zo zal de persoon die toezicht houdt op activiteiten, zoals studentendopen, geen drank of drugs mogen nemen. Er komen strengere regels op het gebruik van voeding en drank (bv. het mengen van bepaalde stoffen) en op het gebruik van de openbare ruimte.

De rector roept ook op om tot nader order geen studentendopen of andere ontgroeningsactiviteiten meer te organiseren.

Tientallen studenten van diverse clubs dagen op voor gesprek met rector Sels

Enkele tientallen studenten van diverse Leuvense studentenclubs zijn onder aanvoering van de koepel Seniorenkonvent dinsdag om 14 uur opgedaagd aan de Universiteithallen aan de Naamsestraat in Leuven voor een gesprek over studentendopen waarvoor rector Luc Sels hen had ontboden naar aanleiding van het overlijden van een student vorige week tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Bij aankomst onthielden ze zich van commentaar.

Sels eist van de studentenclubs dat ze allemaal het charter voor dergelijke activiteiten ondertekenen dat de universiteit in 2013 heeft opgesteld in samenwerking met de studentenorganisatie LOKO en de politie en dat ze tot nader order alle ontgroeningsactiviteiten stopzetten. Tot dusver weigerden deze studentenclubs dit. Wie het charter weigert te ondertekenen of deelneemt aan 'mensonterende en gevaarlijke activiteiten' riskeert een tuchtsanctie. Rector Sels baseert zich hierbij op het tuchtreglement van de KU Leuven.

Dit stipuleert 'dat studenten zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap moeten laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon'.

Het vermelde charter is volgens Sels niets meer dan de toepassing van dit tuchtreglement op studentenactiviteiten. Het Seniorenkonvent, de koepelorganisatie van Vlaamse studentenclubs aan de KU Leuven, maakte zaterdag al bekend dat het de erkenning van Reuzegom intrekt. 'Deze manier van studentendoop veroordelen wij ten stelligste. Dit strookt niet met de waarden en tradities waarop het Leuvense Seniorenkonvent gebouwd is', aldus de groep op haar Facebookaccount.