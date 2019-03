Student die 'geen afstand nam' van fatale doop geschorst

De beslissing van de KU Leuven om een van de studenten, die betrokken was bij de fatale studentendoop die op 5 december vorig jaar het leven kostte van de 20-jarige Sanda Dia, tijdelijk te schorsen is het gevolg van het feit dat deze tijdens de tuchtprocedure op geen enkel moment afstand nam van dit gebeuren. Dat meldt Chantal Van Audenhove, de vice-rector van de KU Leuven die onder meer bevoegd is voor studentenbeleid.

© Belga