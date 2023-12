Stroomfactuur op laagste niveau in twee jaar tijd

De gemiddelde stroomfactuur voor gezinnen is in december gedaald naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.

De geschatte jaarfactuur voor wie in december in Vlaanderen een contract voor elektriciteit afsloot, is met meer dan 50 euro gedaald in vergelijking met november, naar 1.280,81 euro. Dat is de laagste prijs sinds oktober 2021 en zowat 700 euro minder dan in december 2022.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een schatting door de VREG van de jaarprijs voor de periode van december 2023 tot en met november 2024, op basis van de tariefkaarten van de leveranciers voor januari. Het gaat om de gemiddelde commerciële prijs, dus zonder de prijzen voor het sociale tarief. Ook de factuur voor aardgas daalt in december.

De geschatte jaarprijs voor een gemiddeld gezin zakt 133 euro naar 1.647,45 euro. Dat is de laagste prijs sinds juli dit jaar. Een jaar geleden bedroeg de geschatte jaarprijs nog meer dan 3.000 euro.

Dit jaar zijn de prijzen voor stroom en aardgas fors gedaald, na de recordprijzen van vorig jaar. Dat neemt niet weg dat de gemiddelde energiefactuur van de gezinnen ondanks die daling nog steeds duurder is dan enkele jaren geleden.