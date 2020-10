Het Overlegcomité van de verschillende regeringen beslist vrijdagnamiddag over nieuwe maatregelen tegen de coronapandemie. Volg hier live de persconferentie over wat daar beslist werd. De persconferentie werd gepland om 17 uur, maar loopt vertraging op en zou om 19u30 starten. Beslist is al wel dat de horeca vier weken de deuren zal sluiten.

De horecazaken, cafés en restaurants, zullen vier weken de deuren moeten sluiten. Daarover is binnen het overlegcomité overeenstemming bereikt, valt in regeringskringen te horen. De maatregel gaat normaal gezien maandag in en zou na twee weken geëvalueerd worden.

Er komt ook nationaal een nachtklok (een late avondklok), met een uitgaangsverbod tussen middernacht en vijf uur in de ochtend. Ook die nachtklok gaat op maandag in.

Het Overlegcomité kwam om 14 uur bijeen.

Het lijdt geen twijfel dat een aantal andere maatregelen aangescherpt worden om de stijging van de coronacijfers af te remmen en de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden. Dat liet premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag al verstaan in de Kamer.

De Croo zei dat de maatregelen in elk geval 'duidelijk, eenvoudig' en 'te handhaven' moeten zijn om het draagvlak bij de bevolking hoog te houden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei dat de regering de scholen wil openhouden en ervoor wil zorgen dat de bedrijven kunnen blijven draaien.

Maar een zeer grote bekommernis is ook te garanderen dat dringende zorg niet moet worden uitgesteld. De maatregelen mogen ook niet leiden tot meer eenzaamheid en isolement, zei Vandenbroucke nog.

De persconferentie werd verwacht vanaf 17 uur maar is vertraagd omdat de discussies aanslepen. Ze is nu gepland om 19u30 en u kan ze hier live volgen:

Waaraan mogen we ons verwachten?

De ministers keuren in principe ook de coronabarometer goed, een instrument om de evolutie van de coronapandemie in ons land weer te geven. Die barometer zal verschillende fases bevatten met telkens daaraan gekoppeld maatregelen per sector.

Vraag is of het hele land of delen ervan meteen in de hoogste fase terecht gaan komen en welke maatregelen daar tegenover staan. In elk geval lijken er verstrengingen aan te komen: mogelijk wordt telewerk weer de norm..

Steunmaatregelen

De regeringen zullen wellicht ook bekijken of er bijkomende steunmaatregelen nodig zijn voor de getroffen sectoren, zei minister Dermagne, bevoegd voor Werk en Economie ook nog.

Minister van Middenstand David Clarinval (MR) herhaalde dat hij alvast het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wil verlengen tot het einde van het jaar.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) woont het overlegcomité bij.

