In een interview met Le Soir komt strafpleiter Sven Mary woensdag terug op het proces in 2018 van terrorist Salah Abdeslam en de uitspraken van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Hij heeft mijn leven en dat van mijn naasten in gevaar gebracht', stelt Mary.

Op 8 februari 2018, tijdens het proces van Salah Abdeslam voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst, pleitte Sven Mary de onontvankelijkheid van de vervolgingen voor een probleem van taalgebruik. Drie dagen later uitte Jan Jambon - vandaag Vlaams minister-president - op de VRT kritiek hierover. Jambon zei het schandalig te vinden dat de advocaat een procedureprobleem had gepleit. Gevolg was dat de politiebescherming waaronder de advocaat en zijn gezin al geplaatst was, nog aanzienlijk werd versterkt.

'Tot dan werd gerekend op een eventuele terroristische aanval. Maar op dat ogenblik, in 24 uren, was het hek van de dam. Het gevaar kwam van overal, van om het even wie, van een internetsurfer, van een dolgedraaide (...) Alle mensen rondom mij waren geviseerd.' 'Die man, Jan Jambon, heeft beslist dat ik de slechterik was. En door zijn woorden, heeft hij het leven van mijn naasten en van mij in gevaar gebracht. Ik had graag met hem in debat willen gaan, maar hij heeft dat nooit aanvaard.'