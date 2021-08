In het dossier rond de ontsnappingspoging van de Franse drugsbaron Mohamed Benabdelhak uit de gevangenis van Sint-Gillis, in 2014, heeft de Brusselse raadkamer vrijdag Benabdelhak en zes andere verdachten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Eén van die zes andere verdachten is de bekende Brusselse strafpleiter Olivier Martins.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De poging om Mohamed Benabdelhak te bevrijden, vond op 13 april 2014 plaats. Vier daders boden zich rond 20.15 uur aan de gevangenispoorten aan en deden zich voor als politieagenten. Toen het personeel hen niet binnenliet, reed het viertal weg en beukte een bestelwagen de poorten van de gevangenis in, waarna de aanvallers voor het veiligheidssas stonden. Daar losten ze verschillende schoten en gijzelden een verpleegster, maar toen ook dat niet hielp, gingen ze er vandoor. Daarna ontspon zich een wilde achtervolging op de Brusselse buitenring, die door de politie moest gestopt worden toen de vluchters in het wilde weg begonnen te schieten.

Al vrij snel bleek dat de aanvallers de bedoeling hadden Mohamed Benabdelhak te bevrijden. Die had diezelfde avond bezoek gekregen van zijn Franse advocate. De vrouw werd nog dezelfde avond ondervraagd maar vrijgelaten. Na een maandenlang onderzoek arresteerde het Franse gerecht op 3 juni 2015 vier personen. Het ging om Mohamed Benabdelhak zelf, zijn advocate, Jérémy B. en Djawed A. De 31-jarige advocate, I., werd aan België overgeleverd maar hier vrijgelaten onder voorwaarden. In het voorjaar van 2017 werden dan strafpleiter Olivier Martins, en restauranthouders Luigi en David M. opgepakt en in verdenking gesteld omdat ook zij een rol zouden gespeeld hebben in de ontsnappingspoging.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.De poging om Mohamed Benabdelhak te bevrijden, vond op 13 april 2014 plaats. Vier daders boden zich rond 20.15 uur aan de gevangenispoorten aan en deden zich voor als politieagenten. Toen het personeel hen niet binnenliet, reed het viertal weg en beukte een bestelwagen de poorten van de gevangenis in, waarna de aanvallers voor het veiligheidssas stonden. Daar losten ze verschillende schoten en gijzelden een verpleegster, maar toen ook dat niet hielp, gingen ze er vandoor. Daarna ontspon zich een wilde achtervolging op de Brusselse buitenring, die door de politie moest gestopt worden toen de vluchters in het wilde weg begonnen te schieten. Al vrij snel bleek dat de aanvallers de bedoeling hadden Mohamed Benabdelhak te bevrijden. Die had diezelfde avond bezoek gekregen van zijn Franse advocate. De vrouw werd nog dezelfde avond ondervraagd maar vrijgelaten. Na een maandenlang onderzoek arresteerde het Franse gerecht op 3 juni 2015 vier personen. Het ging om Mohamed Benabdelhak zelf, zijn advocate, Jérémy B. en Djawed A. De 31-jarige advocate, I., werd aan België overgeleverd maar hier vrijgelaten onder voorwaarden. In het voorjaar van 2017 werden dan strafpleiter Olivier Martins, en restauranthouders Luigi en David M. opgepakt en in verdenking gesteld omdat ook zij een rol zouden gespeeld hebben in de ontsnappingspoging.