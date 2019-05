Strafpleiter Christine Mussche: 'Ik denk dat vrouwen meer geïnteresseerd zijn in de mens achter de dader'

Sofie Mulders Journalist

Als advocate behandelt ze zedendelicten of zaken van kindermisbruik, ze kent de donkere kanten van de mens al te goed. Maar die zwaarte sijpelt niet door in het persoonlijke leven van Christine Mussche, zelfs al heeft de vroege dood van enkele dierbaren haar diep geraakt. 'Intens verdriet is de prijs die je betaalt voor intens graag zien.'

Christine Mussche