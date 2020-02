In Nederland werden carnavalsoptochten afgelast door het dreigende stormweer. Dat is intussen ook al het geval in België, maar tot nader order niet in Aalst.

De weersvooruitzichten voor de komende uren en morgen - zondag - zien er niet goed uit. Er wordt namelijk hevig stormweer voorspeld in België en Nederland. Daardoor worden al enkele carnavalsoptochten vooraf geannuleerd. Dat is bij onze noorderburen het geval voor de carnavalsoptochten zondag in Weert, in Nederlands Limburg, en die van zaterdag in Kwadendamme en Lewedorp in de gemeente Borssele, in Zeeland. Eerder raakte al bekend dat de optocht van zaterdag in Eindhoven werd afgelast.

Ook in België waait het hard dit weekend. Het KMI verwacht zondag in de loop van de dag windsnelheden tot rond 80 kilometer per uur in het binnenland en tot zowat 90 km/u aan zee. Lokaal kan dat nog iets meer zijn. Het KMI heeft code geel afgekondigd.

Nummer 1722 geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom zaterdagavond het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Dat gebeurt preventief bij het risico op een storm of wateroverlast. Het dient om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is dus geen noodnummer.

Bij storm of wateroverlast krijgen noodcentrales 112 en de brandweer steeds veel oproepen, en moeten ze voorrang geven aan wie mogelijk in levensgevaar is. Wie dringend een ambulance of brandweer nodig heeft, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, belt dus nummer 112.

Het nummer 1722 is er voor wie hulp van de brandweer nodig heeft, zonder dat er een risico op levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, enzovoort. Ook het elektronische formulier van de hulpverleningszone is daarvoor beschikbaar.

Geen stoet in Essen

In Essen is de jaarlijkse carnavalstoet die zondag in het centrum zou plaatsvinden alvast afgelast door het voorspelde stormweer. Dat hebben de veiligheidsdiensten, burgemeester Gaston Van Tichelt en carnavalsvereniging De Ossekoppen beslist na gezamenlijk overleg. Er wordt een alternatief programma voorzien in sporthal De Heuvelhal, waar het publiek de carnavalswagens kan bekijken op groot scherm en waar enkele verenigingen hun geplande acts zullen uitvoeren.

Volgens het gemeentebestuur van Essen is een annulatie van de optocht door de voorspelde hevige rukwinden - in combinatie met de hoogte, omvang en het materiaal waaruit de praalwagens bestaan - de enige optie. 'De stoet laten doorgaan zou de veiligheid van carnavalisten en het publiek in gevaar brengen', klinkt het.

De gemeente wijst erop dat in Vlaanderen code geel voor stormweer van kracht is en dat er specifiek in de zone tussen Zeeland en Limburg, waar Essen gelegen is, rukwinden tot meer dan 80 km/u worden verwacht met hevige regenval. De structuur van de tot acht meter hoge carnavalswagens kan het door hevige rukwinden mogelijk begeven, zo wordt gevreesd.

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen werd het Krakelingenfeest afgelast, of beter uitgesteld tot 22 maart 'om het recurrent karakter te respecteren, zodat we de Unesco-erkenning niet in het gedrang brengen', aldus burgemeester Guido De Padt. Het Geraardsbergse Krakelingenfeest werd in 2010 erkend als immaterieel cultureel erfgoed door Unesco, toen ook Aalst Carnaval die erkenning kreeg. Vorig jaar is Aalst die erkenning verloren.

Aalst buigt voorlopig niet voor de storm

In Aalst wordt de carnavalstoet zondag tot nader order niet afgelast, ondanks de aangekondigde krachtige rukwinden en een code geel-waarschuwing van het KMI. Zondagochtend wordt de situatie opnieuw geëvalueerd, zegt burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) in een toelichting. Volgens de burgemeester is er voorlopig onvoldoende reden om de praalwagens niet te laten uitrijden.

De weersomstandigheden zijn zondag nochtans allesbehalve ideaal om praalwagens met grote tijdelijke constructies uit lichte materialen in krachtige wind te laten uitrijden. Maar de stad Aalst leeft al maanden toe naar het volksfeest en het annuleren van de feestelijkheden lijkt niet vanzelfsprekend.

De internationale pers strijkt zondag neer in Aalst voor de carnavalsoptocht die voor het eerst plaatsvindt zonder de erkenning van de UNESCO. Dat is een gevolg van omstreden Joodse karikaturen die vorig jaar in de optocht te zien waren. Door de controverse nemen dit jaar minder politici plaats in de tribunes, blijkt zaterdag. Enkel N-VA-minister Ben Weyts, Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en Herman De Croo hebben al toegezegd.

