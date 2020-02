In Waasmunster raakte zondag een vrouw gewond toen haar auto geraakt werd door een boom en in Auvelais brak een brandweerman zijn hand door rondvliegende isolatie bij een ziekenhuis. Verder zijn tientallen vluchten op Brussels airport geschrapt en moeten treinen van NMBS ook maandagochtend nog langzamer rijden.

België bevindt zich nog tot en met maandag aan de zuidelijke flank van stormdepressie Ciara in een zeer sterk windveld. Tijdens het tweede deel van de nacht en tijdelijk nog maandagochtend worden rukwinden van 90 tot lokaal mogelijk 110 km/uur verwacht, zo meldt het KMI in de nacht van zondag op maandag. De kans op extra schade blijft bestaan en dit in het hele land, waarschuwt het instituut.

Maandag overdag blijft het hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen. Windstoten tot 90 à 100 km/uur blijven mogelijk. Aan de kust en in Antwerpen wordt een hoge waterstand verwacht. Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Wandelen op staketsels, kades en dijken wordt afgeraden.

Weerman David Dehenauw meldt intussen in een nachtelijke tweet dat 115 km/uur in Middelkerke de hoogst gemeten rukwind tot nu toe boven land in België blijft. 'Er zijn wel hier en daar onweders geweest waarbij het lokaal mogelijk meer was. We meten de wind maar op 28 plaatsen', luidt het.

NMBS verlaagt snelheid binnenlands treinverkeer tot 80 km/u

Spoorwegmaatschappij NMBS beperkt gezien de duisternis de snelheid van het binnenlandse treinverkeer zondagavond tot 80 km/uur. Dit omwille van de zichtbaarheid voor de bestuurders bij dit stormweer, meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. De snelheidsbeperking blijft ook maandagochtend nog van kracht. Dat meldt de NMBS in de nacht van zondag op maandag. Als gevolg daarvan wordt een dertigtal piekuurtreinen afgeschaft. De spoorwegmaatschappij waarschuwt dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en raadt hen aan om zich te informeren via de infokanalen van de NMBS.

De topsnelheid van het binnenlands treinverkeer kan normaal tot 160 km/u gaan. 'Dat is echter niet overal', verduidelijkt Crols. De snelheidsbeperking tot 80 km/u zal logischerwijze vertragingen met zich mee brengen, zeker op langere verbindingen. Reizigers dienen de informatiekanalen van de NMBS (website, NMBS-app) te raadplegen voor de impact op hun traject.

De hoofdlijnen van het spoornet zijn vrij. Her en der zijn er wel punctuele incidenten, door bijvoorbeeld takken op de sporen of afgerukte slagbomen. Zo is er momenteel maar één spoor beschikbaar tussen Oudenaarde en Zottegem omdat er een boom op een spoor ligt. Op de hogesnelheidsverbindingen gold eerder al een snelheidsbeperking tot 160 à 170 km/uur.

Brandweerman gewond bij interventie aan ziekenhuis van Auvelais

Bij een interventie zondagavond aan het regionaal ziekenhuis van Auvelais, in de provincie Namen, heeft brandweerman een gebroken hand opgelopen. De brandweerman probeerde zich te beschermen tegen rondvliegende isolatie. Dat is vernomen van de brandweerzone Val de Sambre.

Voor werken aan het ziekenhuis ligt bouwmateriaal op het dak opgeslagen. Toen een brandweerploeg omstreeks 18 uur op de parking stond, vlogen isolatierollen en -platen in hun richting. Door een 50 kilogram zware plaat te willen afweren, brak de brandweerman zijn hand. Ook een tiental auto's liepen schade op.

Vrouw door boom gewond in Waasmunster

Ciara veroorzaakte in Oost-Vlaanderen voorlopig een slachtoffer. In Waasmunster kwam een vrouw onder een boom terecht. Die viel om net toen de vrouw in haar auto wou stappen. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden. Ze liep een hoofdwonde en verschillende breuken op.

In Gent viel in de Gasmeterlaan een stelling om door de wind. Die versperde de weg, maar er vielen geen gewonden. De brandweer kon de stelling opruimen. Nog in Gent werd in de namiddag een deel van de Antwerpsesteenweg afgesloten. De laadbak van een kraan ging door de wind aan het slingeren. De brandweer kon uiteindelijk de bak vastmaken. Ook het zeil aan het stadhuis was door de stormwind losgekomen. Verder dreigde een deel van het dak van het stadhuis weg te waaien. 'Aan het dak zijn werken bezig. De firma die de werken uitvoert is zelf ter plaatse gekomen', zegt Alisa Coessens, woordvoerster van de zone brandweer Centrum.

Honderden oproepen verschillende brandweerzones

De brandweerzone van Gent kreeg zondag zo'n 430 oproepen. 'De meeste voor bomen en dakpannen, maar zonder gewonden. En het is ook de dag van de bouwwerven.' In Assende waaide een boom op een huis, maar ook daar zonder gewonden. In Everbeek (Brakel) viel een puntgevel in. Daarnaast waren er twee weggewaaide daken in Oudenaarde, waarvan één appartementsgebouw in aanbouw. 'De hoofdmoot van de interventies zijn nog steeds het vrijmaken van de openbare weg', zegt Jonathan Jouret van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 'We krijgen evenwel meer en meer gevallen van schade aan gebouwen en elementen binnen. Momenteel tellen we zo'n 26 actieve interventies, 39 interventies in wacht. Verder zijn volgende kritische interventies bezig: stelling dreigt om te vallen in Zottegem, een groot dak van een bedrijf te Zottegem dreigt weg te waaien, en het dak van de sporthal te Oudenaarde is bedreigd.' Op de Krijgsbaan in Temse waaide een bushokje weg tot in de voortuin van een woning.

In Antwerpen heeft de brandweer zondagavond de kaap van de 700 oproepen over het stormweer gerond. De voorbije uren gaat het steeds meer om meldingen van wateroverlast, stelt het brandweerkorps, zowel op de openbare weg als bij mensen thuis. Onder meer in de omgeving van het station Antwerpen-Berchem staan straten blank en ook verschillende tunnels kampen met problemen.

'We werken met man en macht om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen', zegt woordvoerster Jasmien O van de Antwerpse brandweer. 314 meldingen moeten momenteel nog worden behandeld, de brandweer heeft al de hele namiddag en avond het maximaal aantal ploegen op de baan.

Ook op de Antwerpse ring zorgt het regen- en stormweer voor hinder. 'Wateroverlast en felle rukwinden maken het moeizaam en gevaarlijk rijden', meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. 'Op vraag van de politie wordt de maximumsnelheid op de dynamische signalisatie op de Antwerpse ring en de toekomende snelwegen verlaagd naar 70 kilometer per uur.'

Ook in het Antwerpse havengebied veroorzaakt Ciara problemen. Op verschillende grote terminals werd het werk om veiligheidsredenen stilgelegd, de allergrootste schepen kregen een uitvaartverbod en bij Katoen Natie waaide een stuk dak van een magazijn weg.

In de rest van de provincie Antwerpen zijn er vooral meldingen van omgewaaide bomen en weggewaaide takken. In Bornem stortte een muur van een loods in.

Ook in Waals-Brabant heeft de brandweer zondag de handen vol voor interventies door de storm Ciara. In totaal moesten de spuitgasten uitrukken voor meer dan 300 oproepen.

Onder meer de brandweerkorpsen van Eigenbrakel, Nijvel, Tubeke, Geldenaken en Waver moesten tientallen keren uitrukken voor schade door de storm. Het ging omgevallen bomen, schade aan daken en geknakte elektriciteitspalen. Op de E411 in Corroy-le-Grand vond een verkeersongeval plaats. Daarbij vielen drie gewonden.

De Brusselse brandweer telde zondag sinds 14 uur zowat 125 interventies over het Brusselse gewest als gevolg van het noodweer. Een hondertal aanvragen wacht nog op tussenkomst. 'Er waren tot dusver 17 tussenkomsten voor bomen op de openbare weg, 82 interventies van diverse aard (dakgoten, panelen, zeilen, stenen, enz.) op de openbare weg. Momenteel zijn zesentwintig tussenkomsten aan de gang en er wachten nog een kleine honderd aanvragen', aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer, zondag omstreeks 17.20 uur. 'De aanvragen worden behandeld in functie van de urgentie en de beschikbaarheid van manschappen en materieel. De oproepen blijven via de noodnummers binnenlopen. Er is schade over gans het grondgebied van het gewest, enkel de gemeente Sint-Joost-ten-Node lijkt gespaard te blijven', voegde hij hieraan toe.

Er zijn tientallen meldingen van schade, onder meer aan bushokjes in Sint-Joost-ten-Node en in Schaarbeek. Er zijn tientallen bomen op de weg gevallen, onder meer in Anderlecht, Evere en Vorst. De Bisschopsstraat in Brussel, die sinds 16 uur gesloten was, is intussen weer vrijgegeven.

Intussen is het nummer 1722 ook druk bevraagd. De brandweer raadt aan om niet-dringende interventies te melden via het e-loket via bvlar.be/stormschade.

Tientallen vluchten afgelast

Eerder op de dag had de Brusselse luchthaven nog laten weten dat de storm slechts een beperkte impact zou hebben op het vliegverkeer. Brussels Airlines schrapt uiteindelijk 38 vluchten en Lufthansa 14 (van en naar München en Frankfurt). British Airways, KLM en Eurowings annuleren elk twee vluchten.

Het is niet uitgesloten dat er nog andere vluchten zullen worden geschrapt. Brussels Airport raadt reizigers daarom aan om voor vertrek online de status van hun vlucht te checken.

Mogelijke vertraging

Als de windstoten sterker worden dan 111 kilometer per uur is het niet meer mogelijk om de passagiersbruggen (of 'vliegtuigslurven') te gebruiken om de passagiers te laten in- of uitstappen op de vliegtuigen. Als dat het geval zou zijn, moet gebruik gemaakt worden van trappen, en dat kan vertragingen opleveren. Volgens de huidige voorspellingen zou de wind die snelheid kunnen bereiken tussen 21.00 en 23.00 uur. Er worden windstoten verwacht van 110 à 130 kilometer per uur.

Op Brussels Airport werden al maatregelen genomen in verband met de operaties op het tarmac, zoals het laden of bijtanken van de vliegtuigen en het in- en uitladen van de bagage. Het materiaal wordt beschermd tegen de storm en er wordt speciale aandacht gevestigd op voorwerpen die zouden kunnen wegvliegen.

Schiphol

Ook wie een vertrek of aankomst gepland heeft bij onze noorderburen, zou wel eens af te rekenen kunnen krijgen met de gevolgen van de storm. Er zijn 240 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Eerder op de dag waren dat er nog 120, maar volgens een woordvoerder van de Nederlandse luchthaven is het aantal geschrapte vluchten de afgelopen uren flink toegenomen.

Naar verwachting komen er in de loop van de avond nog wel wat annuleringen bij, klinkt het. De vluchten die wel gaan, zijn mogelijk vertraagd. De extra reistijd ligt gemiddeld tussen een half uur en drie kwartier.

Wat opvalt is volgens de woordvoerder dat veel vluchten van en naar Groot-Brittannië niet doorgaan. 'Daar heeft de storm ook veel impact op het vliegverkeer.' Verder betreft het vooral Europese vluchten. Een aantal vliegtuigen moest een doorstart maken vanwege de harde wind. 'Dat gebeurt vaker met dit weer.'

Duitse spoorwegen leggen intercity's stil, ook geen treinen vanuit België

De Duitse spoorwegen leggen zondag alle intercity's stil door storm Ciara (die in Duitsland Sabine heet). Ook de hogesnelheidstreinen vanuit België naar Duitsland (ICE en Thalys) rijden niet. De treinen worden tegengehouden in Brussel-Zuid, meldt een woordvoerder van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Deutsche Bahn heeft beslist om 'geleidelijk aan in heel het land alle langeafstandstreinen stil te leggen in de grote stations, te beginnen in Noordrijn-Westfalen', schreef het spoorbedrijf op een blog waarop het over de storm schrijft.

