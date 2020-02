Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor de passage van storm Ciara. De waarschuwing geldt voor heel België vanaf zondag 10 uur tot maandag 11 uur. In het ganse land is de kans op schade groot, aldus het KMI zaterdagmiddag.

'Zondag neemt de wind snel toe met in de namiddag al rukwinden van 80 tot 110 km per uur en kans op lokale schade', aldus het KMI. De rukwinden lopen nog verder op zondagavond en in de nacht op maandag, bij de passage van een actief koufront. Er is gevaar voor pieken tot 110 à 130 kilometer per uur, waarschuwt het KMI nog. 'Het is niet uitgesloten dat er tijdens een eventueel onweer zeer lokaal nog hogere windpieken optreden. De kans op schade is groot en dit in het ganse land.' Maandagochtend en overdag blijft het nog hard waaien, maar de meest extreme rukwinden verdwijnen, klinkt het nog. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid had er eerder al op gewezen dat het 'totaal onverantwoord' is om bij code oranje in een bos te gaan wandelen. Het Agentschap riep dan ook op om dat niet te doen. Het KMI kondigde ook nog een code geel af voor neerslag, van zondag 12 uur tot maandag 20 uur, voor de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Daar kunnen lokale problemen ontstaan door de neerslag.