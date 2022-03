De stookoliekorting van 200 euro en de verwarmingspremie van 100 euro die de regering heeft beloofd om de energiefactuur te verlichten botsen op praktische details. Het zal weken tot maanden duren voor u ze ontvangt. Dat bericht De Tijd zaterdag.

Duidelijkheid over de korting komt er mogelijk eind volgende week na overleg onder leiding van het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en een beslissing van de ministerraad. Het parlement moet de wet daarna goedkeuren - mogelijk in juni - zodat de uitbetaling vanaf het begin van de zomer mogelijk wordt. "De maatregel loopt het hele jaar. Alle mensen die recht hebben op de 200 euro krijgen die", zegt het kabinet-­Dermagne.

De piste die nu op tafel ligt, is geen automatische korting op de factuur van de mazoutleverancier, zoals eerst gezegd, maar een terugbetaling achteraf die bij de overheid moet worden aangevraagd. De brandstoffenverdelers willen immers niet opdraaien voor de voorfinanciering van de premie. De regering heeft in een budget van 210 miljoen euro voorzien, omdat ze rekent op de uitbetaling van de premie aan 1,05 miljoen gezinnen.

Dat is een pak minder dan de 1,6 miljoen Belgische gezinnen die volgens de sector met stookolie verwarmen. Ook voor de verwarmings­premie van 100 euro, die de regering in februari beloofde, wordt nog over de praktische moda­liteiten overlegd. De overheid zal voor elke klant controleren of die recht heeft op de premie - tweede verblijven bijvoorbeeld niet. Het basisscenario is dat de energie­leveranciers het bedrag tussen 18 april en 31 juli verrekenen in de elektriciteitsfactuur.

Duidelijkheid over de korting komt er mogelijk eind volgende week na overleg onder leiding van het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en een beslissing van de ministerraad. Het parlement moet de wet daarna goedkeuren - mogelijk in juni - zodat de uitbetaling vanaf het begin van de zomer mogelijk wordt. "De maatregel loopt het hele jaar. Alle mensen die recht hebben op de 200 euro krijgen die", zegt het kabinet-­Dermagne. De piste die nu op tafel ligt, is geen automatische korting op de factuur van de mazoutleverancier, zoals eerst gezegd, maar een terugbetaling achteraf die bij de overheid moet worden aangevraagd. De brandstoffenverdelers willen immers niet opdraaien voor de voorfinanciering van de premie. De regering heeft in een budget van 210 miljoen euro voorzien, omdat ze rekent op de uitbetaling van de premie aan 1,05 miljoen gezinnen. Dat is een pak minder dan de 1,6 miljoen Belgische gezinnen die volgens de sector met stookolie verwarmen. Ook voor de verwarmings­premie van 100 euro, die de regering in februari beloofde, wordt nog over de praktische moda­liteiten overlegd. De overheid zal voor elke klant controleren of die recht heeft op de premie - tweede verblijven bijvoorbeeld niet. Het basisscenario is dat de energie­leveranciers het bedrag tussen 18 april en 31 juli verrekenen in de elektriciteitsfactuur.