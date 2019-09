Dat bepaalde politici hun inspiratie halen bij Romeinse keizers, is bekend. Maar ook u kunt er iets van leren. Niet van Nero of Augustus, maar wel van Marcus Aurelius.

Vooraf even een waarschuwing: als u na het lezen van dit artikel het licht ziet en besluit om voortaan als een stoïcijn door het leven te gaan, is de kans groot dat uw naasten eens diep zullen fronsen. Er bestaan namelijk nogal wat misvattingen over het concept stoïcisme, vertelt de Schots-Canadese psycholoog Donald Robertson. Hij verdiept zich al jaren in de oude Griekse filosofie en schreef er een boek over: Leer denken als een Romeinse keizer. 'Veel mensen denken dat stoïcijnen emotieloze wezens zijn die altijd over zich heen laten lopen. Complete onzin natuurlijk. Maar er lijkt verandering in te komen, want de laatste jaren wordt stoïcisme bijna trendy. Fans zien het als een westers alternatief voor het boeddhisme. En ze voelen zich aangetrokken tot het praktische aspect: in tegenstelling tot veel ander...