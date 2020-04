'Stoffen mondmaskers voor alle burgers? Nu nog niet'

Burgers stoffen mondmaskers laten dragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is momenteel niet nodig, maar kan mogelijk nuttig worden tijdens de exitstrategie in een volgende fase. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. 'Op dit moment is het niet aan de orde: onze strategie bestaat uit afstand houden en hygiëne en dat is voldoende', aldus Van Gucht.

tEen automaat voor beschermend materiaal in Warschau, Polen, op 10 april 2020. © Reuters

Van Gucht herhaalde zaterdag op de dagelijkse persconferentie van de interfederale woordvoerders dat een stoffen mondmasker slechts een deel van de bij het ademen, niezen of hoesten vrijkomende druppeltjes tegenhoudt. In de huidige situatie waarbij maximaal wordt ingezet op social distancing vormen dergelijke maskers dus geen meerwaarde, klinkt het. 'Ze kunnen echter wel een onderdeel zijn van een exitstrategie, wanneer we geleidelijk aan minder afstand beginnen te houden in bijvoorbeeld een werksituatie', aldus de viroloog. 'We zijn dat aan het bekijken.' Personen die zonder het te weten besmet zijn met het virus, zouden door een masker te dragen minder kans hebben om anderen waarmee ze nauw contact hebben te besmetten, klinkt het. Lees ook: Stelt de WHO haar advies over mondmaskers bij?