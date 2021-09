Een lange stoet van tientallen tot honderden Uber-voertuigen verzamelt donderdag sinds 8 uur aan de Koning Albert II-laan in Brussel.

De stoet van ongeveer 200 Uber-chauffeurs, geteld door de Brusselse politie, is na een korte tocht over de Brusselse kleine ring aangekomen aan het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Een delegatie van vakbondsleden wordt ontvangen op het kabinet om het voorontwerp van ordonnantie van de taxihervorming een eerste keer kort te bespreken. Nadien trekt de stoet nog naar het Poelaertplein aan het Justitiepaleis.

In het voorontwerp wordt gesproken over eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de chauffeurs die vandaag vallen onder het systeem van limousinevervoer met chauffeurs. De taxiplatformen Uber en Heetch worden zo gereglementeerd en er komt een numerus clausus voor het aantal chauffeurs. Een eerste stap in de goede richting, maar nog niet voldoende voor de sectorfederaties.

'We gaan akkoord met de regel om onder eenzelfde statuut te vallen, maar het is de facto niet hetzelfde statuut', kaart Emil Miletinov van de Union Syndicale des Chauffeurs Privés aan. 'Ik geef een voorbeeld: toen het capaciteitscertificaat werd geïntroduceerd, moesten de actieve taxichauffeurs dat examen niet meer afleggen. Maar in ons geval zullen alle limousinechauffeurs, ook degene die al jaren actief zijn, dat examen afleggen. Het is geen uniek statuut met dezelfde regels voor allen. Het zal de verschillen enkel groter maken', vreest hij

