Stiptheid treinen klimt weer boven 90 procent

De stiptheid van de binnenlandse treinen is in april weer boven de 90 procent uitgekomen, nadat ze er in maart net onder gevallen was. Dat blijkt donderdag uit gegevens op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

Over de hele maand april kwam 90,5 procent van de treinen op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aan in Brussel of zijn eindstation. Een jaar eerder, in april 2021, was dat nog 93,9 procent.

Er werden in april ook meer treinen volledig of gedeeltelijk afgeschaft dan een jaar eerder: 3.882 treinen of 4,2 procent van alle treinen, tegen 1,8 procent in april vorig jaar.