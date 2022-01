De stiptheid van de binnenlandse reizigerstreinen is er vorig jaar licht op achteruit gegaan in vergelijking met 2020.

Gemiddeld reed 92,6 procent van de treinen in 2021 op tijd, of met een vertraging van maximaal zes minuten. Een jaar eerder was dat nog 93,6 procent. Het aantal afgeschafte treinen is wel fors toegenomen. Dat blijkt donderdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

Infrabel stelt wel dat de omstandigheden in 2021 anders waren dan het jaar ervoor, wat vergelijken moeilijk maakt. "Door de coronasituatie was 2020 een heel atypisch jaar. Er was een aangepaste dienstregeling met heel wat minder treinen", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. In vergelijking met 2019 (90,4 procent) is de stiptheid erop vooruit gegaan. Daarnaast springt ook het grote aantal afgeschafte treinen in het oog.

In heel 2021 werden 34.266 treinen geheel of gedeeltelijk geschrapt. Dat is zowat de helft meer dan in 2020 (23.158) en ook nog altijd een stijging in vergelijking met 2019 (29.679). De belangrijkste oorzaak voor die stijging is te vinden bij de overstromingen die zich in juli voordeden.

"Dat heeft een heel belangrijke impact gehad", zegt Petit. "Op een gegeven waren in Wallonië een 25-tal lijnen onderbroken. Het heeft enige tijd geduurd voor alles weer in orde was."

Daarnaast droeg ook de winterprik van februari 2021 bij tot de stijging van het aantal afgeschafte treinen. In december 2021 lag het stiptheidscijfer op 92,5 procent, zo blijkt nog uit de gegevens. Dat is een daling in vergelijking met de laatste maand van 2020 (95,1 procent).

