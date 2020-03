De Lijn blijft worstelen met de doorstroming van haar voertuigen. De vorige Vlaamse regering startte een procedure die trams de mogelijkheid zal bieden om de verkeerslichten aan een kruispunt zelf op groen te zetten. Nu blijkt dat de volledige uitrol ten laatste in 2023 klaar zal zijn.

'Een explosie aan klachten.' Zo omschrijft de Vlaamse ombudsman Bart Weekers dinsdag de groei in het aantal meldingen over De Lijn. De ombudsdienst kreeg in 2019 bijna 73.000 klachten binnen over de Vlaamse vervoersmaatschappij - 38 procent meer dan het jaar voordien. Het aantal klachten over de stiptheid verdubbelde zelfs.

Om die stiptheid te verbeteren, startte voormalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) een procedure op om de langverwachte verkeerslichtenbeïnvloeding uit te rollen - in eerste instantie voor trams. In de originele aanvraag mikte de regering op een aanpassing van 300 à 400 trams en van 250 à 350 kruispunten, voornamelijk in Antwerpen en Gent. Met die techniek zou de trambestuurder zelf het licht op groen kunnen zetten bij het naderen van een kruispunt. Zo spaart de tram heel wat tijd uit.

In een parlementaire vraag van CD&V-parlementslid Karin Brouwers antwoordde Weyts in januari vorig jaar dat de toewijzing van de opdracht om het systeem uit te rollen rond zou moeten zijn tegen maart 2020. Maar dat is te kort dag, zo vernam Knack.

Volgens informatie van de huidige minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), komt het dossier halfweg juli op de tafel de raad van bestuur van De Lijn. Bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ook bevoegd is, verwacht ze de goedkeuring tegen het einde van de zomer.

'In totaal is er een uitvoeringstermijn van 33 maanden vanaf de toewijzing van de opdracht voorzien', zegt minister Peeters. Na de zomer volgt er immers nog een periode waarin de leverancier een technisch volledig werkend systeem oplevert, waarop een pilootfase van 3 maanden volgt. Daarna heeft het betrokken bedrijf een tijdspanne van 21 maanden voor de volledige uitrol.

Als het project geen vertraging oploopt, dan zou de verkeerslichtenbeïnvloeding ten laatste in het voorjaar van 2023 een feit moeten zijn.

Lydia Peeters (Open VLD) © Belga

